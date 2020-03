Nadie compra flores en la época del coronavirus

El sector se hunde, la campaña se ha perdido. Millones de flores se marchitan en la basura por la anulación de todas las fiestas, festivales y ceremonias y con ellas el sector de la flor cortada. Las fallas, Semana Santa, Feria de Abril, bodas, comuniones... Andalucía, Valencia, Murcia y Cataluña concentran la mayor producción en España, pero especialmente hay una zona, la costa noroeste de Cádiz, en la que miles de familias viven de ello, con 350 de las 500 hectáreas que hay en Andalucía.

Productores, viveros y centros de jardinería en la ruina. Sin fiestas no hay flores, y ya se han tirado todas las que acaban de florecer. Rocío Gómez es Gerente de “Rosas de Sevilla”. Explica que “la media de crecimiento de la flor es de 90 dias, ahora está floreciendo todo lo de Semana Santa, Feria de Abril. Los bulbos plantados cuestan dinero, y todo ese dinero se ha ido a la basura porque nuestro producto es perecedero”. Sólo en inversión, el coste ha sido de 400.000 euros. Ni siquiera quiere echar cuentas de las pérdidas en ventas.

“Los hoteles no tienen que tirar los colchones”

Lo explica de una manera muy gráfica: "Un hotel deja de tener ingresos, pero no tiene que tirar los colchones, las sábanas... O un concesionario no vende coches, pero los tiene en stock y puede comercializarlos cuando se vuelva a abrir. Nosotros no”. Antes de tirar sus flores, Rocío las llevó a los centros sanitarios y regaló más de 100.000 tallos entre los sanitarios de Sevilla para agradecerles su trabajo.

Ahora llegan Sant Jordi y el Día de la Madre, dos momentos de gran venta. “Todo está absolutamente anulado, todos los pedidos anulados”. Así que ha decidido dejar que se seque la plantación para no gastar más recursos. La mitad de la plantilla, 20 trabajadores, tiene un ERTE, la otra mitad trabaja pensando en junio. Han plantado, aunque mucho menos, para esas fechas, cuando Rocío espera que comience la recuperación de esta pesadilla.

La empresa cumplirá 50 años el año que viene, pero no se atreve a decir si van a sobrevivir. “Afortunadamente, somos una empresa mediana y tenemos colchón, pero algunos pequeños van a desaparecer con esta crisis”. Todavía no sabe si también les tocará a ellos.