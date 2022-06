Una mujer en silla de ruedas intenta usar el ascensor del Metro y no puede creer lo que ocurre: "Buen viaje"

Montse Quílez es una mujer que narra su día a día en silla de ruedas desde las redes sociales. Tal y como ella misma relata, su estado se debe a que padece esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a miles de españoles a pesar de ser una gran desconocida. Lamentablemente, en los últimos días, Montse ha tenido que vivir una situación desagradable en el Metro de Barcelona, que ha compartido en sus redes sociales a modo de denuncia.

Cuando no puedes subir en ascensor yendo en silla de ruedas

El vídeo subido por Montse a su cuenta de Tiktok muestra cómo un grupo de pasajeros espera a la llegada de un ascensor en la estación del Vall d'Hebron en Barcelona. Ella, a tan solo un metro del mismo ascensor contempla atónita cómo nadie se digna a mirarla o preguntarle si quiere utilizar el ascensor, dado que va en silla de ruedas.





El vídeo también ha sido compartido en Twitter y se ha viralizado prácticamente al instante. Montse explica que "no esperaba que se hubiera hecho viral el vídeo", algo que ha valido para que miles de usuarios de las redes sociales se quedasen de piedra al ver que el resto de usuarios del Metro de Barcelona no respetasen la prioridad de Montse por ir en silla de ruedas.

"Pensaba hacerlo como anecdótico", ha afirmado Montse en otro vídeo, donde ha explicado algunos de los detalles de lo que ocurrió en el primer y viral vídeo. "Yo estaba primera, llegué primera", algo tras lo que "se subió un primer ascensor y me quede sola", ha relatado Montse en sus cuentas de redes sociales. "Cuando vino el otro [ascensor] ya estaba ahí. Vi que la gente se iba apelotonando y ni siquiera me preguntaron", se ha lamentado la propia Montse, quien ha asegurado: "No soy invisible".





Fue en ese momento en el que decidió grabar a quienes le impedían subir al ascensor del Metro: "En vez de decirles nada, hice el experimento de ver qué es lo que sucedía y me quede pasmada", ha confirmado Montse. "Esa prioridad que existe es por un motivo, porque las demás personas tienen dos opciones, escaleras o ascensor, pero yo no dispongo de esa opción, como es obvio", ha querido ejemplificar.

Críticas a la propia afectada

Montse asegura haber recibido críticas tras subir el vídeo, entre otras acusándola de no tener prisa por ir en silla de ruedas, un tipo de comentario que ha dejado en shock a una mujer que no puede utilizar otro medio que no sea el ascensor en esa situación: "¿Que no tengo prisa? Tengo una visita médica", ha desvelado: "Estaba citada para que me pongan el tratamiento. Y aunque no tuviera prisa, tengo preferencia", ha querido defender Montse, quien ha explicado a qué se dedicaba antes de tener que ir en silla de ruedas.





"Era ingeniera industrial superior, pero no trabajo, porque voy en silla de ruedas. Soy madre y ama de casa, ¿no trabajamos?", ha preguntado defendiendo la labor que realizan miles de mujeres que como ella cuidan de su casa y familia.