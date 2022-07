El verdadero motivo por el que el velocímetro de tu coche no marca la velocidad real a la que conduces

A más de uno le ha pasado: colocar un contador de velocidad externo en tu coche o usar una aplicación móvil y darte cuenta de que marca una velocidad totalmente distinta a la que marca el velocímetro interno de nuestro vehículo. Esto tiene una explicación que te vamos a contar a continuación.

Todo esto tiene un principio legal, y es que todos los coches, sin excepción, circulan a un ritmo menor del que aparece en el velocímetro, tanto analógico como digital, por cuestiones legales.

"El motivo es que, por Ley, tu vehículo no puede mostrar una velocidad inferior a la que circula en realidad; así que todos los coches marcan más velocidad de la real y, sin embargo, el GPS nos da una información más precisa", explica el portal motor.es









En la Unión Europa, la ley establece que la velocidad indicada nunca deberá ser inferior a la real, con un margen de error máximo del 10%. En otros países, como Estados Unidos y Japón, la ley es más severa, pues se admite una desviación solo del 4%. Esto llevado a un caso práctico significa que si nuestro coche marca una velocidad de 70 Km/h, en realidad estamos circulando entre los 60 y los 70, pero nunca por debajo de los 60 Km/h.

Los conductores con peor visión tienen tres veces más accidentes que el resto. En España, casi tres de cada diez conductores tienen un problema visual que puede afectar a la conducción. Pero hay otro dato preocupante: 6,5 millones de conductores se ponen al volante con una visión inferior a lo normal, -0.8, y cerca de 600.000 conductores con una visión por debajo de la mínima exigida legalmente para conducir.

Desde el punto de vista del coche no es mala esta práctica, pero existe un riesgo, que es que el combustible se vierta fuera del coche, ya que conlleva una serie de riesgos importantes: "No es malo, pero siempre que tengas cuidado en no rebasar la boca y provocar un derramamiento de combustible que puede ser peligroso. También hay que tener cuidado, obviamente, porque el precio al que está el combustible es como para tirarlo".





