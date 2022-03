El motivo por el que Ayuso lleva un tatuaje y su misterioso significado: lo cuenta ella misma

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso oculta un tatuaje de lo más sorprendente que se ha podido ver en algunas ocasiones en su antebrazo izquierdo. Se trata de un tatuaje monocolor de gran tamaño en el que se puede ver una rosa que no acostumbra a enseñar, pero que cuando se le remangan las camisas, acaba por ver la luz.

No es el único tatuaje de Ayuso

Fue ella misma quien reconocía en una entrevista en Vanitatis que este no era su único tatuaje, tiene otro que considera como un mero "dibujito decorativo", quizás porque dé más importancia al que ya es conocido por los medios. Sobre este último cabe preguntarse, ¿cuál es su significado?





Y es que Isabel Díaz Ayuso es una fan absoluta del grupo de música Depeche Mode, del que se reconocía seguidora. La banda, según ella misma contó, le recordaba los felices veranos de su adolescencia en compañía de sus amigos.

¿Qué significa el tatuaje de Ayuso?

Esta rosa que la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva tatuada es precisamente la imagen de portada de Violator (1990) -diseñada por Anton Corbijn-, séptimo álbum del grupo inglés, del que se han vendido más de 13 millones de copias y que es considerado como uno de los mejores discos de la historia y de los más influyentes de la música electrónica.

La Díaz Ayuso con un tatuaje del single de Enjoy the Silence. La verdad, no se cómo reaccionar a esto xdxdd pic.twitter.com/Fw8KtX5t20 — ?????????-????????????????? (@nesteterr) May 23, 2019





Además, pese a que no estamos acostumbrados a ver con pendientes a Isabel Díaz Ayuso, lleva también varios agujeros en sus orejas, tres en una y dos en la otra. Ella misma ha reconocido que se los hizo en plan "rebelde" en una farmacia.





El barrio de Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha reconocido en posteriores entrevistas en medios que ella es del barrio de Chamberí, donde vivió desde niña. Además, fue el mismo barrio en el que se independizó de sus padres. "Ahí viví con dos personas. Estaba como loca por salir de casa porque a los 22 me fui a vivir a Ecuador y a Irlanda y ya cuando ya sales de casa y ya no vuelves. Es un paso sin retorno. Así que con mi primer sueldo de periodista, con 600 euros, me fui. Aquí hay un chino donde me hacía las uñas hasta hace poco. Ahora que no tengo tiempo ya ni me cuido", contaba en televisión.

