Moda hombre: Claves para vestir con estilo este verano

MADRID, 16 (CHANCE)

Durante los meses de verano y con la llegada de las vacaciones, se multiplican los planes y la agenda se llena de compromisos y ocasiones que disfrutar. Adecuar nuestro armario a cada una de ellas puede ser fundamental, aunque las temperaturas no siempre lo ponen fácil...

Por eso, Marta Orío, Directora Creativa de la firma de moda masculina 'Boston', nos da las claves y algunos consejos para combinar y acertar con las prendas imprescindibles de esta temporada. Estate muy atento para sacar el máximo partido a tus prendas durante estos meses y derroches elegancia en cada uno de tus planes veraniegos.

1. Los tejidos naturales y muy finos son perfectos para vestir con estilo y combatir el calor al mismo tiempo. Pantalones con cinturillas elásticas, con pinzas y al tobillo. Confeccionados en popelín ultrafino y en paletas de colores neutros, combinados con toques de color, son algunas de los básicos que no pueden faltar en la maleta para este verano.

2. Marta Orío propone para el día una combinación de bermudas y camisa de lino de manga corta, al más puro estilo resort. Para ultimar el look, alpargatas de yute y algodón o piel, el toque desenfadado que la temporada exige. Cuando llega la noche, apuesta por pantalón largo, pero de tejido ligero, que podremos acompañar con una camisa o polo de punto fino en colores neutros.

3. La camisa resort de manga corta es otra de las prendas imprescindibles que se puede llevar tanto con bermudas, como con bañador o pantalón largo. "Este tipo de camisas son perfectas para todos los momentos y ocasiones, tanto si vas de día a la playa como si sales a cenar o a tomar algo por la noche", explica la Directora Creativa de Boston.

4. Los colores tendencia para esta temporada son los verdes azulados o agrisados, la paleta de neutros (crudos, vainillas, yesos) y los colores pasteles envejecidos.

5. Llevar en la maleta bañadores de distintos estilos, es otra muy buena opción, pues podremos jugar con distintos estilos: a conjunto con camisa y alpargatas, para un look chic informal o con camiseta y sudadera, para mantener el espíritu juvenil. "Es una prenda muy versátil que se puede llevar no solo en la playa o en la piscina, sino que encaja a la perfección en diferentes looks", señala.

6. Para los hombres que acudan como invitados a una boda o evento, el traje azul marino combinado con corbatas de color, para alegrar el look es una buena solución para lucir de manera impecable y con estilo. "Aunque cada vez son más habituales también las apuestas desenfadados con trajes claros, camisa blanca o camiseta, y sin corbata", añade Marta Orío.

7. ¿Y para aquellos que tengan que ir al trabajo o a la oficina? La camisa de algodón o un polo tricot fino acompañado de pantalón de pinzas muy ligero es uno de los looks más acertados para vestir de manera cómoda y sin renunciar al estilo.

8. Con la llegada del buen tiempo, las alpargatas siguen siendo el calzado más cómodo y más práctico para llevar en verano, combinan con todo, dan un toque artesanal e informal a cualquier look y momento del día.

9. En cuanto a los complementos, esta temporada son tendencia las gafas de sol de pasta en color, que vuelven más divertidos nuestros estilismos. Cinturones con toques étnicos, la nueva tendencia en gorros, como son los sombreros bucket de tejido canvas o sarga lavada; y, por supuesto, las gorras con visera y estilo trucker o béisbol, para los amantes de los clásicos.

10. Por último, la Directora Creativa de Boston recopila las prendas básicas e imprescindibles que no pueden faltar en la maleta y se adaptarán a tus vacaciones junto al mar: "bañador, sombrero bucket y tote bag para disfrutar de la playa, no pueden faltar. Por supuesto, unas alpargatas de tendencia, combinarán con camisas resort de lino, bermudas tipo jogger o pantalones cropped ligeros. Para la noche, decántate por una sudadera o una cazadora vaquera, que te resguarde del frío".