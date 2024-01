La mitad de los mayores de 55 años ayudan a sus familiares

Más de la mitad de los mayores de 55 años en España ayuda económicamente a su familia o a su entorno cercano. Casi 8 de cada 10 considera que tendrá que hacerlo también en el futuro, según recoge el último barómetro del Consumidor Senior del Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre y Google.

El 53 por ciento de los 16 millones de españoles que están en los últimos años de su vida profesional y de los que ya se han jubilado brindan, según este informe, soporte financiero a sus familiares, los que más soporte proporcionan son las personas de entre 61 y 70 años ya que en estas franjas de edad son casi 6 de cada 10 los que ayudan a sus hijos y nietos.

Son el 30 por ciento de la población y según el director del Centro de Investigación Ageingnomics Juan Fernández Palacios casi 8 de cada 10 consideran que “esa tendencia a ofrecer soporte económico no disminuirá en los próximos años sino todo lo contrario”.

Según explica en COPE Fernández, son datos que sirven para “cuestionar el estereotipo de que los seniors son personas de las que hay que ocuparse y a las que hay que ayudar porque la realidad es que son ellos los que ayudan. Dejemos de mirarlos como una generación débil porque son los que en muchos casos se ocupan de que las familias puedan seguir funcionando.

El 49 por ciento logra ahorrar a final de mes un 10 por ciento o menos de sus ingresos, 6 puntos más que un año y 1 punto más que en 2021. Y otro dato positivo es el descenso de la tasa de quienes califican como vital la ayuda recibida que pasa del 12 por ciento en 2022 al 7 por ciento en 2023 debido según Fernández a una cierta recuperación del empleo.

Pese a ello y según señala “la tendencia a que se trate de una ayuda permanente es elevada”, señala Fernández. Y es que la inflación ha provocado un aumento de las necesidades de muchas familias y también complica las cuentas de las personas mayores con una pensión media que en España se sitúa por debajo de los 1.400 euros.

“Hay paro y nuestros hijos y nietos tienen gastos por ejemplo, los que están ligados a los estudios; las hipotecas no hay, los alquileres están altísimos y los sueldos no suben al mismo ritmo. Es verdad que nos han subido las pensiones a nosotros, pero la vida se ha encarecido muchísimo. Y si yo tengo una pensión de 1.000 euros y tengo que ayudar con 500 euros no me queda ni para comer. Puedo ayudar con 100 o 200 euros y a lo mejor prefiero que vengan a casa a comer o incluso a vivir porque el gasto se unifica”, señala la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UPD), Inmaculada Ruiz.

Considera que son muchos los sacrificios que los mayores están dispuestos a hacer para respaldar a sus familiares que lo necesitan: “yo prefiero quitarme de la boca cualquier cosa que un hijo o un sobrino lo esté pasando mal. Y si me tengo que comprar un jersey pues me lo compro el mes siguiente si puedo y si tengo que dejar de hacer una comida especial o comer más legumbres para reducir el gasto tampoco lo dudo”.

Capítulo aparte merece la vivienda y es que como subraya Ruiz “aunque tengamos la hipoteca ya pagada contribuimos a pagar la vivienda de nuestros hijos y lo hacemos a base de no malgastar, pero muchos pensionistas vivimos al céntimo y al día y no siempre podemos mantener los pisos de los jóvenes que lo tienen muy difícil para independizarse porque no pueden pagar entre 600 y 800 euros de alquiler si están cobrando 1000 porque es imposible”.

El 80 por ciento de los mayores de 55 años son propietarios de su casa y solo el 16 por ciento mantiene una hipoteca o un préstamo. La mitad proyecta residir en su vivienda actual para siempre, 7 de cada 10 en el caso de los mayores de 70 años.

Al apoyo económico se une el de los cuidados que también suponen un cuantioso ahorro para la economía familiar además de ayudar con la conciliación de la vida profesional y personal. Y es que el 35 por ciento de los mayores de 65 años cuida a sus nietos varios días por semana, según el informe “Abuelos y crianza. El papel protagonista de los mayores en el cuidado a la infancia” de Aldeas Infantiles SOS.

La pensión media de jubilación está más de un 30 por ciento por encima del sueldo medio de los jóvenes según refleja el Instituto Nacional de Estadística. En la próxima década se espera que el número de jubilados supere los 14 millones. Mientras, el 20 por ciento de los trabajadores jóvenes se encuentran al borde de la pobreza, según datos del Observatorio Social La Caixa. El debate sobre la brecha generacional es recurrente en redes sociales.