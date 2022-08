El misterioso rayo ascendente que podría afectar a los sistemas informáticos tiene ya su explicación

Cuatro años después de uno de los fenómenos meteorológicos más sorprendentes de los últimos años en Estados Unidos, un estudio consigue explicar lo sucedido. El cielo no amaneció apetecible en el estado americano de Oklahoma aquel 14 de mayo de 2018. Los nubarrones, negros como el carbón, marcarían el devenir del final de una quincena en el que las precipitaciones no habían aparecido durante varias semanas. No obstante, sucedió algo fuera de lo esperado. Algo que no fue captado por los teléfonos móviles de los habitantes de este estado, pero sí por los centros astrológicos.

Cerca de las 7 de la mañana, un enormefogonazo se produjo en una de los miles de colinas que conforman el paisaje de Oklahoma. Un rayo que emergía en las nubes, pero que se dirigía al espacio, en vez de hacia la zona terrestre. Un fenómeno extraño que ha sido bautizado como “rayo ascendente” y que, según los expertos, no es nada habitual en estas zonas del planeta ni en las fechas en las que se originó. Lo cierto es que el fenómeno en sí es extraño, porque no todos los días se van rayos que ascienden de la nube hacia su zona superior. Aunque eso sí, no tienen la misma forma que un rayo normal.

La explicación científica a este fenómeno

Los rayos ascendentes son poderosas descargas eléctricas que se producen en las nubes, pero, a diferencia de un rayo normal, este asciende al cielo en vez de dirigirse hacia abajo. Junto a más de 50 fenómenos meteorológicos, estos rayos forman parte de la clasificación de Eventos Luminosos Transitorios (ELT). Pero, ¿por qué suceden estos casos?

La información que han podido averiguar la Asociación de Universidades de Descubrimientos Espaciales (USRA, con sus siglas en inglés) en su reciente estudio indican que, debajo de las nubes, existía una enorme carga negativa que impedía que los rayos saliesen por debajo o por los lados de la nube. De esta manera, se generó un pequeño colapso que emitió un rayo ancho y luminoso por encima de la nube.









No obstante, este estudio ha aportado poca información, ya que, debido a la rareza de este fenómeno, no se ha podido concretar más la causa de lo sucedido. Se desconoce por el momento lo que pudo generar esa energía negativa que desplazó la positiva por encima de las nubes. Esa es la causa principal de este fenómeno, por lo que, si no se conoce qué lo pudo generar, no se puede obtener más información. Lo único que se sabe, además de lo comentado, es que esto podría afectar a los satélites y, por ende, a los sistemos informáticos, ya que pueden llegar a generar movimientos eléctricos a través de la atmósfera.