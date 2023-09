Miguel Lago le muestra nuevamente su total apoyo a las jugadoras de La Roja

MADRID, 24 (CHANCE)

Se trata de uno de los rostros más conocidos de este país y todo un descubrimiento desde que colabora en 'Y ahora Sonsoles'. Hablamos de Miguel Lago, quien ha sorprendido a todos por esa faceta tan simpática y espontánea a la hora de tratas temas de actualidad.

Hace unos días, hablábamos con él y le preguntábamos por la salida de Fabiola Martínez del programa... y lo cierto es que solamente tiene palabras positivas para la que ha sido su compañera: "Yo me estoy recuperando todavía de no ver a mi queridísima Fabiola dos veces por semana, es un tema sensible para mí, la quiero mucho y la echo mucho de menos".

Humor aparte, Miguel nos aseguraba que "Fabiola para mí ha sido la revelación en mi vida. En Fabiola encontré una amiga con intereses comunes, con un amor muy grande por los hijos, por ayudar, la echo mucho de menos".

En cuanto al caso de Daniel Sancho, Miguel se mostraba muy conciso, asegurando que está "sorprendido como ciudadano normal, no como padre, que caiga todo el peso de la ley sobre Daniel Sancho y tenga un juicio justo y con garantías. Nada más".

Muy sincero, nos comentaba cómo le ha cambiado la vida desde que es padre, Miguel nos reconoce que "yo ya no recuerdo lo que era no ser padre, tengo 42, mi hija tiene 15, fui padre con 27 y no me acuerdo lo que es no tener hijos, la verdad. Ya no sé cómo era el Miguel Lago no padre".

Sobre cómo están llevando sus hijos la vuelta al cole, nos comentaba que "lo van llevando, se estaba muchísimo mejor de vacaciones en la República Dominicana, nos vamos todo el verano allí, pero bueno, toca adaptarse, trabajar mucho para luego volver allá".

Por último, una vez más, Miguel les mostraba todo su apoyo incondicional a las chicas de la selección femenina de fútbol: "como las chicas quieran llevar su negociación con la federación, total respeto, cuando las profesionales se unen y consideran que tienen que hacer medida de presión, respeto. Lo de rubiales, bien pero llegó tarde, tendría que haber sido cesado antes. Ese mismo domingo y no haberle dejado subirse al avión y le dijeran la frase esa de 'vuelve por tus medios'".