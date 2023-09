Menos del 8% de los enfermos por covid persistente se han curado en los dos últimos años

Hay 700.000 personas con Covid Persistente en España, según la Red Española de Investigación en COVID Persistente (ReiCOP https://reicop.org/). Sin embargo, algunas asociaciones de afectados elevan esta cifra hasta los 2.000.000 y piden que se lleve a cabo un registro real de infectados. El problema es que menos del 8% de los afectados se han curado en los dos últimos años, según un estudio realizado por el Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, en Barcelona, y publicado en la revista médica británica The Lancet. La enfermedad afecta, sobre todo, a las mujeres de mediana edad.

Más de 200 síntomas

Se trata de una enfermedad que presenta hasta 207 síntomas diferentes. Pueden ir desde el agotamiento físico, el dolor muscular o los problemas gastrointestinales, hasta el daño neurológico, que ocasiona desorientación, o pérdidas de memoria a corto plazo. Lo explica en COPE el epidemiólogo y médico del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla: “entre estos más de 200 síntomas, encontramos los que afectan al sistema nervioso, síntomas neurológicos o falta de concentración. También, dolores neuropáticos, que son difíciles de controlar, fatiga y cierta imposibilidad de realizar un ejercicio que antes de la enfermedad era normal. Y una niebla cerebral con la que somos incapaces de concentrarnos y estamos despistados".

Las mujeres, las más afectadas

Además de a quienes padecen alguna enfermedad autoinmune, el Covid Persistente afecta más a las mujeres que a los hombres. Sobre todo, en la franja de edad de entre 30 y 50 años. "No sabemos si se debe a factores inmunológicos, genéticos u otro tipo de factores. En estos momentos, no se puede afirmar ni siquiera con aproximación. Podríamos decir que son casos más complejos que se dieron en las primeras oleadas", apunta Antoni Trilla.

Sin poder trabajar

En este rango de edad se encuentra Mar, de 46 años. Se contagió en enero de 2020 en su lugar de trabajo, un comedor escolar. Fue, de hecho, de los primeros positivos en España. La desorientación y el dolor físico le impide volver a trabajar.

"Soy otra persona completamente distinta. Siempre tengo que estar dependiendo de alguien y mis padres tienen 80 años. También está la impotencia económica. Perdí mi trabajo después de 20 años" explica a COPE.

Como Mar, se estima que la mitad de los enfermos de Covid Persistente no pueden trabajar. Uno de cada 10 afectados continúa luchando por conseguir la incapacidad. "Yo no puedo trabajar. Tengo un déficit cognitivo importante. Mi médico de cabecera me ha dicho que es imposible trabajar de esta manera", cuenta Silvia, de 46 años, del colectivo de afectados por el Covid Persistente en Cataluña. Ella se contagió en marzo de 2020.

Más investigación

Las asociaciones de afectados piden más investigación, que se lleve a cabo un registro real de enfermos, porque consideran que las cifras son inexactas, y mayor formación de los facultativos que les atienden. También, una Ley de Dependencia, ya que la mitad de las personas con los síntomas más graves, no pueden trabajar. "Lo que queremos es ponernos bien e incorporarnos al mundo laboral. Tengo la esperanza de que la medicina avance y de que me voy a curar", relata Mar, que también es la portavoz de la Asociación Long Covid en Andalucía.

Sube la incidencia

Como es habitual en verano, los positivos en España han vuelto a subir. Los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid reflejan que, de junio a septiembre, la incidencia ha crecido en 107 puntos, siendo los más afectados los menores de 4 años. Eso sí, la mayoría de los nuevos positivos no presentan síntomas graves. Además de la vacunación, las variantes actuales son menos agresivas y la inmunidad en la población es elevada tras haber pasado la enfermedad de forma leve.

En este contexto, la campaña de vacunación volverá este otoño coincidiendo con la de la gripe. Estará enfocada a los colectivos más vulnerables. Mientras, en España hay 100 millones de dosis compradas que todavía no se han utilizado.