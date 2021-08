Menos del 4% de los colegios han implantado el libro digital

El libro electrónico o digital es más ecológico y más barato para las familias. Además, los alumnos se sienten más familiarizados con lo digital. “En mi opinión, el aprendizaje es ahora más rápido y motivador, y mucho más interactivo”, opina Marina, que tiene doce años y va al colegio Parque de Galapagar, uno de los centros españoles que ya han digitalizado su plan de estudios. Trabajan con la modalidad one to one, que sustituye los libros por un ordenador. El proyecto consiste en utilizar un dispositivo cargado de libros digitales como sustitutivo de los manuales de texto en papel para que los más pequeños aprendan a usar las herramientas online.

En centros privados la implantación del libro digital se aproxima al 20%, pero en los públicos apenas llega al 4%. Esto resulta paradójico después del total funcionamiento digital de los colegios durante el confinamiento. Pero las tablets y los ordenadores requieren de una inversión inicial elevada y en este momento de incertidumbre por la pandemia los centros educativos no se atreven a apostar por la digitalización. Tampoco los padres quieren gastar más. “Durante el año la búsqueda de productos tecnológicos suele ser más alta, al no estar ligada a un período específico, pero los libros de texto experimentan un aumento muy significativo durante los meses de verano”, detalla a COPE el relaciones públicas y content manager de Milanuncios, Iñigo Vallejo. De hecho, en los meses previos al inicio del curso los libros más demandados son los de texto de bachillerato, que han tenido un incremento de un 1762%.

¿Cuáles son las ventajas del libro digital?

Los docentes aseguran que lo ideal es compaginarlo con los libros de texto y que sea una oportunidad más para el aprendizaje en el aula, no un fin en sí mismo. El contacto con el papel y con el lápiz no debe eliminarse, sino integrarse y encontrar un nuevo espacio en el modelo educativo. “Es interesante entender que son una herramienta más para la acción de enseñanza-aprendizaje y que son compatibles con el libro en papel o cualquier otro dispositivo”, asegura la iniciativa educativa InspiraTICs.

Entre las ventajas del libro digital, las familias destacan que reduce el peso en las mochilas de los niños, ya que gracias a él no tienen que llevar demasiados libros a la espalda. También favorece sus competencias digitales y les permite familiarizarse con las herramientas de su tiempo. La idea es que su educación pueda avanzar hacia un espacio de enseñanza mixto, que no abandone el papel, sino que aúne lo mejor de ambos aprendizajes. Además, ahora los libros digitales permiten al alumno tomar notas a pie de página, subrayar... En definitiva, tener una experiencia similar a la del libro de texto, pero con un formato más cómodo adecuado a sus necesidades digitales.