Más que hartazgo de los jueces: "La amnistía destruye la autoridad del Supremo para comprar 7 votos"

Casi no hace falta decir a un juez de qué quieres hablar porque la conversación sale sola. Hay malestar, hartazgo, pero, sobre todo, enfado. Y otros sinónimos. “Como cabe todo lo que no está prohibido, no hay problema, cabe todo y aquí no pasa nada”, manifiesta uno de los jueces consultados por COPE. El hartazgo y enfado con el gobierno es elevado, y, en general, con los políticos porque consideran que no hacen absolutamente nada, salvo interferir en el Poder Judicial y desprestigiar su imagen. Nadie pronuncia ningún nombre.

Con cierto enfado, fuentes jurídicas, nos dicen que “todo el mundo tiene claro que la amnistía no tiene cabida en la Constitución. Es una simpleza”. Añaden que la Constitución no dice nada de la esclavitud y no por ello está permitida. De lo que habla la Constitución es de dignidad, dicen con rotundidad. Conceder una amnistía es reconocer que la condena fue injusta y que nunca se debió condenar o abrir el proceso, señalan las fuentes. Los jueces aplican la ley del Código Penal vigente. Con la amnistía se deja sin sentido una resolución judicial. Dicen además que esto es un atentado al Estado de Derecho, no se sostiene. “Se destruye la autoridad del Supremo para comprar siete votos”. Y añaden que es el ejercicio del poder a cualquier precio.

“La Política, el Gobierno, ha ganado el relato, y la sociedad está parada, o está harta”, afirman. La situación no es buena y no se ve un cambio a la vista. Califican de preocupante la situación en la que la Política está dejando a la Justicia. No ven que el CGPJ, que va a cumplir cinco años prorrogados en diciembre, se vaya a renovar. Son muchos los jueces que piden la renovación, la necesaria renovación para que el Consejo vuelva a poder ejercer todas sus funciones constitucionales. Hay ochenta y cinco plazas vacantes en los tribunales y se puede llegar al colapso. Fuentes del Consejo nos dicen que “la solución es cumplir la ley, la ley vigente, y renovar el Consejo, no se puede esperar más tiempo, no se puede esperar a otras elecciones”. Piden que los políticos cumplan su parte, que hagan su trabajo y que reformen la ley después. Es un sentir generalizado.