Cómo debemos prepararnos psicológicamente para más días de aislamiento

Elena vive en Granada. Ni ella ni su marido teletrabajan y por eso nos dice en COPE que “tenemos todo el tiempo libre del mundo ahora que no podemos viajar, ni salir a comer con los amigos por esto del coronavirus”. Han decidido aprovechar las circunstancias y poner a prueba sus habilidades de bricolaje. “Rubén ha lijado y barnizado la barra de madera que separa la cocina del salón y yo estoy arreglando las ventanas de uno de los cuartos de baño. La verdad es que llevaba tiempo diciendo que teníamos que hacerlo”, nos contaba esta granadina.

Superada la primera semana de confinamiento, el Gobierno anunció que habría más. El problema es que todavía queda la duda de si volverán a ampliar el estado de alarma después de Semana Santa. Visto así, parece una eternidad y conviene tomar medidas inmediatamente para que nuestra salud mental y física no se vea perjudicada.

Lo primero que nos dicen los psicólogos es que hay que evitar la sobreinformación, acceder a las noticias de fuentes oficiales, no caer en la hipervigilancia del estado de salud y cuidar los hábitos de alimentación y sueño. Son algunos de los factores para superar la ansiedad provocada por la cuarentena.

NO SOMOS PRISIONEROS, SOMOS HÉROES

María Prieto es profesora de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas y nos decía en COPE que “no hay que tener miedo al aburrimiento por no tener nada que hacer. Estamos obsesionados en llenar el día con actividades, conversaciones por redes sociales, ejercicios físicos y películas que antes no veíamos para demostrarles a los demás lo bien que lo estamos pasando”.

Esta profesora universitaria quiere que entendamos que “no nos han encerrado, es un sacrificio que hacemos por el bien de todos. No somos prisioneros, somos héroes. No es un horror. En la mayoría de los casos estamos en casa, con luz, agua, comida, con nuestra gente y redes sociales. No dramaticemos. María Prieto reconoce que hay si que están en una situación grave, como los enfermos, trabajadores y empresas. Sin embargo, la mayoría de los confinados no sufrimos esa situación y por eso no podemos dejarnos llevar por la preocupación y el desánimo que nos conduce a nada.

Para algunos, la cuarentena ha llegado como agua de mayo frente a una jornada laboral rutinaria y agotadora, mientras que, para otros, el confinamiento ha sido el principio de un periodo de conciliación familiar y laboral plagado de altibajos que se pueden superar.

“Estamos viviendo una situación estresante, en la que estamos teniendo que adaptarnos rápidamente a una situación nueva y llena de incertidumbre” explicaba en COPE la profesora de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas. Su experiencia profesional le ha demostrado que “a nuestro sistema nervioso le va a costar tranquilizarse un tiempo. Por eso hay que conseguir encontrar un momento diario de tranquilidad, de ojos cerrados, de respiración profunda y de músculos aflojados. Y hacerlo todos los días si queremos mantener la calma en momentos de tensión, que los habrá”. Porque la profesora Prieto reconocía que “una convivencia estrecha hace más probables los problemas y los roces entre los que están en la misma casa. Por eso tenemos que saber hablar de ello, pedir perdón, disculparnos y perdonar. Hay que hacerlo, añadía, por el bien común y por nuestro propio bienestar”.

SOBREVIVIR AL TELETRABAJO

Trabajar desde casa, conocido comúnmente como teletrabajo, en tiempos de coronavirus ha aumentado exponencialmente el estrés entre los españoles.

En nuestro país, 4,4 millones de trabajadores disponen de la opción de teletrabajo, lo que supone únicamente el 22,3% del total de población ocupada.

Llevamos años deseando trabajar desde casa pero ahora estamos comprobando que no es todo lo idílico que parecía. Los expertos nos dicen que hay que delimitar los espacios destinados al trabajo y al ocio es fundamental para crear un entorno cómodo, seguro y productivo que convive con los quehaceres domésticos.

Desde Aegón aseguran en COPE que “tener acceso al ordenador desde casa y poder terminar ese proyecto tan importante a cualquier hora puede ser tentador, pero no debemos quedarnos trabajando hasta las tantas si no es realmente necesario”. “Es importante mantener, en la medida de lo posible, los horarios de trabajo que tendríamos si fuésemos a la oficina y ser capaces de desconectar de ello cuando llegue el momento. Eso sí, de la misma forma debemos evitar realizar tareas del hogar en horario laboral”, mantienen desde esta empresa de seguros de salud.

Además, establecer rutinas para los niños y respetar el horario de jornada laboral facilita el día a día del teletrabajo y ayuda a desconectar en los momentos de ocio.

Adecco, empresa de trabajo temporal, insiste en que es clave en el desarrollo del teletrabajo la creación de rutinas que favorezcan la comunicación del equipo. Se recomienda realizar tres reuniones por videoconferencia al día: para abrir la jornada, de seguimiento y de cierre.

Quitarse el pijama y vestirse, darse una ducha antes de comenzar la jornada, desayunar bien e, incluso, salir a hacer alguna gestión y volver como si fuese el trayecto de casa a la oficina son acciones que pueden ayudar a la concienciación.

También hay que tener momentos de descanso cada día para descansar si trabajamos desde casa, nos recuerda la profesora María Prieto,” para retirarnos y estar a solas, aunque tengamos que cuidar además a niños o ancianos. Ellos también necesitan estar solos y eso es también hay que respetarlo”.

CONFINAMIENTO EN SOLEDAD

Son muchas las personas que pasan la cuarentena en soledad. Algunos lo hacen de forma voluntaria y otros porque no tienen otra alternativa por ser un grupo de riesgo o padecer una dependencia. Para estos últimos, no poder salir de casa se está convirtiendo en un sufrimiento que se puede comparar al que provoca el propio virus, nos dicen los expertos.

Si vives solo, luchar contra las distracciones y ser productivo puede ser el mayor desafío al que te hayas enfrentado en mucho tiempo.

Para evitar muchos de esos problemas, asegura la profesora María Prieto, “es muy importante darnos mensajes de respeto a nosotros mismos, duchándonos, cuidándonos y viéndonos bien. Porque para cuidar nuestro estado de ánimo, añadía en COPE, hay que buscar un momento especial o de relajación”.