Más autonomía y menos paternalismo:expertos piden revisar atención a ancianos

La emergencia sanitaria de la COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de "sacudir" el modelo asistencial dedicado a personas mayores y vulnerables para que estas tengan más control de sus vidas y sean tratadas con menos paternalismo, según coinciden expertos de entidades sociales.

"Necesitamos una revisión urgente del sistema de cuidados de los ancianos y de los servicios de atención a la vejez", ha señalado a Efe el director de Amigos de los Mayores, Albert Quiles, cuya organización atiende a más de 2.600 personas en Cataluña, Madrid, Valencia y Aragón.

De acuerdo con Quiles, la crisis del coronavirus ha puesto en evidencia fallos en el sistema asistencial que vienen de lejos, como la importancia de dotar de más autonomía a estas personas vulnerables: "La gente mayor no sólo vive del pasado sino que también tiene derecho a tener proyectos de futuro", ha opinado.

Este colectivo ha sido el más castigado por la pandemia, por su mayor índice de contagios y por la alarma vivida en centenares de residencias de todo el país -más de doscientas están siendo investigadas por la Fiscalía-, pero su voz apenas se ha escuchado todavía.

Quiles ha lamentado este hecho y ha reprochado que se haya privado a los mayores de "morir con dignidad" y que ni siquiera se los haya tenido en cuenta a la hora de gestionar la crisis de la COVID-19.

"Ha llovido sobre mojado. Tenemos que pensar con los ancianos y no por ellos", ha insistido.

Pero esta metamorfosis del modelo asistencial y de cuidados de los mayores también pasa, para el director de la entidad, por un cambio en la mentalidad de la sociedad de la mano de administraciones y gobiernos con el objetivo de aunar fuerzas contra el aislamiento social.

"Apostamos por crear un movimiento o plataforma transversal que nazca desde la sociedad civil que no permita que haya personas aisladas", ha detallado poco antes de recordar que, durante el confinamiento por el estado de alarma, se duplicaron los casos de violencia contra ancianos.

De acuerdo con Quiles, hubo un repunte en los episodios de violencia machista, así como en las agresiones tanto psicológicas, como verbales e incluso "económicas e institucionales".

"Normalmente los agresores son personas muy cercanas a los ancianos y eso hace que sea extremadamente difícil denunciar porque muchas víctimas no se sienten empoderadas", ha alertado.

Por ese motivo, ha enfatizado la importancia de que instituciones y entidades refuercen el acompañamiento a este colectivo, tanto en las residencias como en los hogares.

En una línea similar se ha expresado la fundadora y presidenta de Fundación Pilares para la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, quien ha indicado que la COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto "de manera muy dramática elementos discriminatorios, al tiempo que "ha servido de catalizador de las carencias y dificultades que existen en los modelos de atención vigentes".

Para Rodríguez, a raíz de la pandemia es imprescindible cuestionarse "qué sistema de cuidados estamos teniendo para que se haya revelado tan ineficiente y tan poco eficaz" y cuyo "saldo" haya sido "esa cantidad de muertes y de sufrimiento tan grande".

A su juicio, una de las claves está en las administraciones públicas, a las que ha instado a revisar el modelo de cuidados "no solo en lo que se refiere a la atención a residencias para que no vuelva a ocurrir la tragedia, sino también en los hogares".

Y es que, tal como ha recordado, "las personas donde están y quieren seguir estando es en su casa", pero para que realmente funcione es necesaria "una atención domiciliaria mucho más transversal que atienda todas las necesidades personales y domésticas, de relaciones y apoyo a la familia cuidadora".

Rodríguez también ha subrayado la relevancia de "valorar detenidamente cada caso" y de restar "paternalismo" al sistema, una cuestión, ha dicho, "decisiva".

"El hecho de tener una situación de dependencia no tiene por qué significar que la persona deje de conseguir controlar su propio proyecto de vida. Si de la noche a la mañana tengo que dejar las actividades que me gustan, realmente mi vida se resentirá mucho", ha descrito antes de resumir: "Las personas no sólo deben estar bien cuidadas en su domicilio, sino que también deben seguir formando parte de la comunidad".