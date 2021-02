María Patiño, en vilo por el estado de salud de un fiel amigo: "Puede que no salga"

A la periodista de Mediaset, María Patiño, le encantan los animales. Tiene un perrito que se llama Beige y del que apenas se separa pero no es su única mascota, pues tiene varias chinchillas a las que cuida con verdadero afán. Es más, tal es su cariño hacia esos pequeños roedores que ha llegado a mostrarlos en directo, ante las cámaras, imitando sus gestos ante la audiencia.

Tanto es así que ha llegado a replicar sus sonidos y sus compañeros de 'Sálvame' ya la llaman 'chinchiMaría'. Un mote cariñoso y de afecto. Ahora, una de sus mascotas se encuentra muy delicada de salud. Algo que preocupa mucho a la periodista de Telecinco.

Como reveló la presentadora, "un diente le ha crecido mucho a una de mis chinchillas y se lo hinca. Se está quedando muy delgada porque no puede comer". Por ello, y visiblemente preocupada, aseguraba que iban a operar a su roedor para afilarle el colmillo y solucionar este problema que la trae por el mal camino. Esta mañana, Patiño llevaba a la mascota al veterinario y lo transportaba de forma vertical por lo que, imaginamos que su chinchilla habrá llegado algo mareada a su operación de colmillo.

La presentadora de 'Socialité' no tiene muchas esperanzas en que el animal salga adelante, pues confesaba que "es una operación complicada". Patiño dejaba a chinchilla en el centro veterinario, donde está siendo operada. Sola, y muy preocupada, María acudía al veterinario con un look cómodo con pantalón, botas y un amplio plumífero, todo de negro.

Jorge Javier hace llorar a María Patiño en directo en 'Sálvame': "¡No puedo!"

El pasado miércoles, al comienzo del programa, Jorge Javier Vázquez quiso gastarle una broma a María Patiño, ya que los sustos de la colaboradora se han convertido en algo habitual para los seguidores de 'Sálvame'y 'Socialité' y que suele regalar momentos muy divertidos.

El presentador del espacio la asustó por la espalda haciéndole cosquillas, lo que terminó con el característico grito de la colaboradora. Sin embargo, esta vez, Patiño no se rió y su susto se desencadenó en lágrimas: "¡Has hecho lo que has hecho! No puedo hoy ¿Es que no sabes que no puedo?", exclamaba muy agobiada. Al final, Vázquez pidió disculpas y todo quedó en una anécdota.