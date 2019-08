María Jesús Ruiz ya tiene fecha para la salida de su primer single

MADRID, 1 (CHANCE)

María Jesús Ruiz no nos deja de sorprender. La hemos visto en miles de platós de televisión, contando sus idas y venidas con Gil Silgado y con Julio Ruz, en varios realities de Telecinco y ahora, ¡atención! porque se lanza de lleno al mundo de la música. La de Andújar parece que estos meses no solo ha estado volcada en el programa donde ahora colabora, Mujeres y Hombres y Viceversa, sino que desde su participación en Gran Hermano Dúo ha estado formándose para ser una cantante de los pies a la cabeza y es que está visto que no se le pone nada por delante.

Fue en este reality donde pudimos ver los dotes interpretativos y como cantante de María Jesús Ruiz, sobre todo cuando la exconcursante versionó 'Déjate Querer' de Sebastián Yatra. La oportunidad le surgió cuando Music Meets Tourism le propuso la idea de grabar un single, grabado por la productora Red Stars Music y dirigido por Arno Richartz.

La que fuera miss de España ha estado todo este tiempo formándose y preparando su voz con el cantante y coach vocal, Luis Muñoz. La canción está compuesta por Estela Martin y representará la personalidad tan arrolladora que tiene María Jesús Ruiz, que permitirá que la gente la conozca todavía más, pero sobre todo nos dejará ver sus dotes en esta nueva faceta antes desconocida.

Podremos disfrutar de este single a partir de septiembre, fecha en la que está prevista la salida del que será el gran tema de la colaboradora. La canción no será de tipo biográfico pero sí será un tema muy suya, que la represente, un retrato de su personalidad y en la que podrá demostrar sus grandes dotes para el baile y es que como ya vimos en la casa de Guadalix de la Sierra, María Jesús Ruiz lleva el ritmo en las venas.