María del Monte e Inmaculada Casal reaccionan a la salida de prisión de Antonio Tejado

MADRID, 21 (CHANCE)

Tras 98 días en prisión por su presunta implicación en el robo a la casa de su tía María del Monte e Inmaculada Casal, Antonio Tejado salía este lunes en libertad provisional sin fianza de la cárcel de Sevilla 1. Serio, con la cabeza alta y buen aspecto, el sobrino de la cantante guardaba silencio absoluto ante las cámaras y, sin tiempo que perder, se dirigía a un popular restaurante de Sevilla para celebrar su excarcelación con su madre, María José García, su hermano Chema, su novia Samara Terrón, y su abogado, Fernando Velo.

Mientras tanto, todas las miradas se han puesto en María e Inmaculada, que ya han reaccionado -con discreción pero con contundencia- a la salida de prisión de Antonio, una noticia que habrían recibido en su casa de El Rocío y que, como han revelado en 'TardeAR', ya se esperaban. Y aunque ha agradecido el interés de la prensa, la artista ha asegurado que por el momento no va a hacer ninguna declaración sobre este tema.

"Se han enterado por su abogado. Estaban preparadas para esto y asumen lo que está pasando. Confían en la justicia y no quieren saber absolutamente nada de Antonio ni tener contacto a través de terceros" ha asegurado la periodista Isabel Rábago.

A pesar de que los últimos meses han sido complicados y la pareja no atraviesa por su mejor momento a nivel anímico, Beatriz Cortázar ha contado en 'Y ahora Sonsoles' que María e Inma "no están ni alegres ni enfadadas" con la salida de prisión de Antonio. "El mal que les han hecho a ellas no lo va a recuperar nadie, ese drama no se lo va a quitar nadie" ha añadido, en referencia al trauma que arrastran tras el violento asalto a su domicilio -del que el sobrino de la artista sería presuntamente autor intelectual, de ahí su dolor- en agosto de 2023.

"Lo primero que dijo María es que respetaban la presunción de inocencia y hoy me lo ha vuelto a repetir" ha relatado la tertuliana, explicando que la postura de la tonadillera no ha cambiado y su intención es esperar a que hable la Justicia, en la que confían totalmente. Sin embargo, otra de las colaboradoras del programa presentado por Sonsoles Ónega ha revelado que la pareja necesita que la investigación le demuestre si Antonio es culpable o no, y si tuvo algo que ver en el violento robo. "No es lo mismo ser el autor material o ser un bocachanclas" ha puntualizado Cortázar, dejando entrever que en parte la futura relación entre tía y sobrino -aunque Tejado no quiere saber absolutamente nada de María desde el momento de su detención- depende de esto. "Confían en la justicia y son prudentes" han concluido.