Mari Ángeles Grajal desmiente rotundamente que tenga novio

MADRID, 11 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal está en el punto de mira después de sus imágenes en actitud cariñosa con un empresario valenciano llamado José Gandía durante la Feria de Abril. Unas instantáneas que dejaban poco lugar a equívoco y que muchos interpretasen como que la neumóloga había recuperado la ilusión un año y cinco meses después del fallecimiento del gran amor de su vida, el torero Jaime Ostos.

Pero nada más lejos de la realidad. Después de días guardando silencio y esquivando molesta las preguntas sobre su posible relación sentimental, Mari Ángeles ha roto su silencio a su llegada a la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de la primera corrida de la Feria de San Isidro y, sincera y tajante, ha dejado claro que sigue soltera y sin compromiso.

"Es difícil en mi caso no perder el sentido del humor porque tengo cada marrón... pero estoy bien, estoy feliz como dice mi hijo porque tengo salud, trabajo, tengo amigos, no porque tenga novio. No tengo novio" ha asegurado, confesando que aunque sabe que está en su perfecto derecho de rehacer su vida sentimental tras la muerte de Ostos, no es algo que entre en sus planes: "No tengo ni me gustaría. El amor de mi vida es Jaime y punto, y lo será siempre. La única ilusión de mi vida es y ha sido Jaime Ostos. Los demás serán amistades y amigos. Por favor decirlo".

"No soy maga ni Rappel y en el futuro no sé lo que podrá pasar, pero hoy por hoy mi única ilusión es Jaime, ha sido el amor de mi vida y lo va a seguir siendo. Lo demás me va a costar mucho" ha zanjado.