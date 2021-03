Margarita Seisdedos: de abofetear en directo a Alessandro Lequio a defender a su hija, Yurena, con el bolso

La cantante Yurena, conocida por su tema estrella 'No cambié', tenía una gran admiradora. Su madre. Margarita Seisdedos alcanzó la fama por defender a su hija en los platós de televisión. Tal y como informa la revista 'Qué me dices', Margarita se casó con el padre de Yurena, Floreal, en Cabieces de Santurces. Tuvieron sus diferencias pero pasaron una vida juntos. Uno de sus sueños era ser mamá y la alegría le llegó con ella, con la artista de casa.

La infancia de la pequeña transcurrió de una forma bastante común. Sin embargo, cuando Yurena dio la noticia de que quería saltar al mundo de la música, creó un auténtico terremoto en su familia.

Cuando la artista alcanzó el estrellato, Seisdedos se convirtió también en un personaje más por el modo particular con el que defendía a su hija. Un momento clave en su paso por televisión, fue la imagen de Margarita pegándose a bolsazos con un enemigo de su hija. Sus enfrentamientos también de desencadenaron entre los colaboradores de 'Crónicas'. La figura de Yurena estaba por encima de todo. Y daba hasta su integridad física por ella. Llegó a pelearse con Alessandro Lequio y ha tenido muchos rifirrafes con paparazzis y periodistas.

El desgaste que sufrió por intervenir asiduamente en la pequeña pantalla, la llevó a una depresión: "He llorado mucho por el daño que le han hecho a mi hija", aseguraba en Telecinco.

Poco tiempo después, le diagnosticarían Alzheimer. La salud la apartaría de las cámaras. Su hija, Yurena, estuvo junto a ella hasta el final.

Margarita Seisdedos falleció en 2019

En 2019, Margarita Seisdedos fallecía a los 91 años de edad. La cantante anunciaba así el fallecimiento a través de redes sociales: "Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir. Mi luz, mi Estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mi mamá , desde que nací hasta tu último aliento. Siempre permanecerás en mi alma y en mi corazón, hasta mi último suspiro en esta vida. Nada volverá a ser igual, estoy totalmente rota, y nada podrá recomponer las piezas de mi vida. Te he querido, te quiero y te querré con toda mi alma, más que a mi propia vida, hasta el final de mis dias. Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Has sido la mejor mamá del mundo y estoy orgullosa de ti hasta el infinito. ¡TE QUIERO CON LOCURA MAMÁ!"

La figura de su madre siempre quedará en la memoria de Yurena y en la de toda España por los grandes momentos que dejó en la pequeña pantalla de nuestro país.