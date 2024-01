Malena Gracia tenía la intención de enterrar el hacha de guerra con el hijo de Paco Arévalo

MADRID, 28 (CHANCE)

Dos semanas después de ser expulsada del tanatorio de Paco Arévalo, Malena Gracia se sentaba en el plató de '¡De viernes!' y se veía las caras con el hijo del cómico con el objetivo de acercar posturas, pero lo cierto es que fue tarea imposible: "Con esta mujer no tengo nada de qué hablar, no quiero nada con ella" confesaba Paco.

Para Paco es inconcebible tener buena relación con una persona que le ha hecho daño a su padre: "Como hijo, no quiero ver a mi padre mal y con una persona que le hizo sufrir, no quiero tenerla en mi vida" y Malena no entendía que le guarde ese rencor por todo lo que dijo cuando rompieron su relación.

Un encuentro que no llegó a ningún entendimiento y que provocó una fuerte discusión en plató... pero, ¿qué pensaba Malena días antes de producirse el cara a cara en plató? Europa Press pudo hablar con ella en la fiesta en Invest in Puebla y su intención era enterrar el hacha de guerra.

"El tiempo dirá, de este tema me vais a perdonar, no quiero hablar" y añadía: "sólo he recibido tortas sin comerlo ni beberlo y críticas, estoy muy feliz, mi conciencia está tranquila y ya está" nos confesaba tan solo días antes de sentarse frente a frente con él.

Además, nos comentaba que "a mí me gustaría que la gente fuera buena no guardara odio y rencores, yo como no guardo rencor a nadie soy feliz", pero lo cierto es que no lo ha conseguido.