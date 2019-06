Mago Pop: He sufrido, a nivel psicológico, cuando un juego no sale, a nivel físico cuando me he lesionado y económico

MADRID, 22 (CHANCE)

Antonio Díaz más conocido como El Mago Pop, es uno de nuestros mejores talentos a nivel internacional en el mundo entero.

Reconocido por la revista Forbes como el 'Ilusionista europeo más taquillero del mundo' y por el Anuario de la Asociación de Promotores Musicales como el artista español con mayor número de localidades vendidas en la temporada 2017, Antonio Díaz, El Mago Pop, ha creado su propia categoría al elevar la magia y el ilusionismo a un gran espectáculo para todos los públicos, capaz de abarrotar durante dos temporadas consecutivas el Teatro Rialto en la Gran Vía de Madrid, y pulverizar su propio record de 1.000.000 de localidades vendidas hasta mayo de 2018.

El próximo 14 de julio finalizará en el Teatro Rialto de Madrid 'Nada es imposible', el espectáculo con el que El Mago Pop ha logrado superar todas las expectativas, poniendo al público en pie varias veces durante la función, hasta recibir al final una ovación imparable. Con todas las localidades agotadas en todas las funciones, cuando baje el telón en Madrid, en julio de 2019, habrá ofrecido un total de más de 620 funciones y añadido más de 350.000 espectadores a su record.

El ilusionista cuenta con un show de los que (hasta ahora) solo se podían disfrutar en Las Vegas.

Dos años de trabajo para crear los mejores y más espectaculares juegos de magia, envueltos en una historia que llega al corazón de todos.

Genuino representante de una nueva generación de artistas y creadores que deslumbran con su talento, Antonio Díaz fue capaz de alimentar simultáneamente el prime time de TVE1, DMax y TeleMadrid con su producción televisiva, mientras batía el record de funciones las pasadas navidades.

Pero detrás de todo esto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha ilusión... en todos los sentidos incluso mucho sufrimiento para hacer disfrutar al público que cada día se sienta en la butaca.

Zidane, Victoria Beckham, Penélope Cruz, Javier Bardem, Pilar Rubio, Sergio Ramos y el gran Stephen Hawking son algunos de los rostros más populares que han acudido a ver el espectáculo del artista a los que ha dejado con la boca abierta.

Díaz es discreto, y no es de estar todo el día en las portadas, por eso hoy te ofrecemos una entrevista con unos de los magos más reputados que ha conseguido hacer historia y que respeta y admira la magia por encima de todo y que tiene como grandes a David Copperfield -al que considera el más grande-y a Juan Tamariz y ahora brilla tanto como ellos...

P: ¿Cómo es Antonio?

AD: Soy un chico bastante tímido y muy amante de mi oficio y del arte.

P: Pensaba que con tanto trabajo ya no tienes que ensayar los trucos...

AD: Yo soy de ensayar a pesar de estar todo bien hecho pero me gusta ir mejorando cada vez mas.

P: ¿Hay errores que no vemos?

AD: Sí, en todos lados hay errores pero que un mago falle es muy ridículo.

P: ¿Por qué el espectáculo se llama nada es imposible?

AD: Soy muy optimista, yo de pequeño gestionaba muy bien la palabra imposible quería demostrar que sí se puede conseguir todo. Tuve la suerte de crecer en un entorno optimista y mi familia siempre me han apoyado en este tema de la magia, mis hermanos han sido mis mejores amigos y consejeros, he sido el niño raro.

P: ¿Y cuando tus padres ven eso?

AD: Mi madre presume de que ella sabía de que me iba a ir muy bien. Sí que es cierto que mi entorno se sorprende que me vaya tan bien.

P: ¿Ha estado siempre la magia en segundo plano?

AD: Yo creo que es un arte, que a lo mejor no es tan conocido como la música o como el cine pero a lo largo de la historia han demostrado que la magia es un arte para todos los públicos, la magia va dirigida a todo el mundo.

P: ¿Quién disfruta más?

AD: Yo creo que disfrutan todos, los niños, los mayores, los padres, los adolescente que no van al teatro vienen a ver e incluso la gente que no cree en la magia viene.

P: ¿Te han pillado algún truco?

AD: lo mejor de todo son la teorías, cada uno me cuenta sus películas y es muy divertido como las personas buscan la explicación.

P: ¿Tienes algún truco en especial?

AD: Sí, la verdad que sí, uno que hago con una sombra es un juego que no soy capaz de quitarlo. La gente quiere volver a ver ese juego, ese es el gran juego de mi carrera. En este espectáculo hay muchos juegos originales y la gente está viendo cosas que no ha visto nunca y les está gustando mucho. La variedad de reacciones es muy divertido.

P: El juego de las pulseras también deja con la boca abierta...

AD: Sí, esos juegos donde interviene el publico es fascinante para el espectador.

P: No importa en el lugar que se siente uno porque todos lo van a poder ver igual...

AD: Así es, tenemos grandes pantallas para que nadie se pierda nada y que puedan disfrutar todo...

P: ¿Hasta dónde te gustaría llegar?

AD: Hay muchas cosas que me gustaría, como tener mi propio teatro, pero sobre todo me encetaría que el día que deje los escenarios se me recuerde como uno de los grandes magos. Hemos hecho el primer paso pero tenemos que crecer.

P: Ya tienes un teatro, el teatro Vicoria de Barcelona...

AD: Es un honor, Barcelona tiene una gran vida teatral, vamos a empezar con nosotros ya que me lo he comprado pues me voy a poner yo jaja, estamos teniendo mucha acogida, después queremos llevar grandes espectáculos y artistas.

P: ¿Cómo está la magia aquí en España?

AD: Hay un nivel muy alto, pero la magia en escenario no está tan consolidada.

P: ¿Crees que se le ha tomado en serio a Juan Tamariz?

AD: Sí, ha conseguido cosas extraordinarias, es un pozo sabiduría. Él ha conseguido gustar a los magos y al público y eso es muy difícil.

P: ¿Has hecho actuaciones privadas?

AD: La verdad que eso no lo hago, suelo hacerlo en televisión y en teatro, para los famosos que he grabado ha sido en televisión y en teatro, no me gusta hacer magia en privado.

P: ¿Y en casa? ¿Te toca hacer magia en cumpleaños y reuniones familiares?

AD: Ya ni me lo piden porque saben que no voy hacer nada, a mi me gusta que la magia tenga su lugar, la magia tiene su momento y no tiene que ser en todo momento.

P: ¿Quién ha sido la persona que más te ha apoyado en tu carrera?

AD: En mi familia, mis hermanos... pienso en personas de mi equipo, en Fernando Jerez... Me gusta ser agradecido, somos un gran equipo.

P: ¿Tienes algún hermano gemelo para tus números? No vaya aser que le tengas enerrado en casa o que salgáis a ratos.

AD: (Se ríe). No, no tengo me gustaría pero no tengo.

P: ¿Cuál es el secreto de la magia?

AD: El secreto de la magia no está en los juegos de la magia, sino en cómo sucede... En la música te gusta un cantante que a lo mejor no es el que mejor cant y la magia es un género de comunicación entre el público y el artista. Para que el espectáculo sea divertido tiene que ser sorprendente, tiene que emocionar y jugar con diversos sectores como lo absurdo.

P: ¿Cómo fue actuar ante Stephen Hawking?

AD: Ha sido una de las cosas más increíbles que me ha pasado en la vida. Pasé muchas horas con él, le hice juegos de manos... Me gustó mucho lo que vivimos entra la magia y la ciencia... He tenido la suerte de poder conocer a muchos rostros que quiero mucho y admiro como Zinedine Zidane, Penélope Cruz y Javier Bardem, Victoria Beckham, pero Penélope y Javier son los que más me han gustado y ellos son un claro ejemplo de que nada es imposible.

P: ¿Ante quién te gustaría actuar?

AD: Yo soy muy fan de Coldplay, me molaría.

P: ¿Has sufrido en algún espectáculo?

AD: Sí he sufrido, a nivel psicológico, cuando un juego no sale, a nivel físico cuando me he lesionado y he sufrido a nivel económico cuando he invertido en juego y no han salido. La magia sobrevive gracias al secreto porque gracias a eso se genera la ilusión.

P: ¿Tu look siempre en blanco y negro?

AD: Sí es lo que más me gusta también en mi vida pero sobre todo para no hacer perder la atención.

P: Has estado viviendo en la casa de Jorge Javier Vázquez...

AD: Sí, sí la verdad que allí estuve unos meses.