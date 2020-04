Madrid hará estudio de seroprevalencia a 110.000 profesionales sanitarios

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hará estudios de seroprevalencia a más de 110.000 trabajadores sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y "todos los ámbitos", con el fin de conocer la incidencia de la COVID-19 en las plantillas y en qué porcentaje han desarrollado anticuerpos.

Así lo ha declarado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este viernes de manera presencial, tras el intento fallido de ayer de realizarlo telemáticamente.

Escudero ha subrayado la necesidad de saber cuál es el estado de los trabajadores sanitarios, y ha asegurado que a todos ellos se les pagará "cada hora que hayan trabajado", y que recibirán "apoyo psicológico", las "horas de descanso" que les correspondan" y un "reconocimiento en cuanto a remuneración".

Asimismo, ha defendido haber hecho "los mayores esfuerzos" para que el personal pudiera tener "materiales de protección", al tiempo que ha recordado que durante la crisis sanitaria se han contratado "10.481 profesionales sanitarios y de gestión".

Respecto a la búsqueda de trabajadores sanitarios a través de la web Infojobs, Ruiz Escudero ha afirmado que "no ha sido la práctica habitual".

El consejero se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta de la diputada de Más Madrid Mónica García, que desde su perspectiva profesional (es anestesista en el hospital Doce de Octubre) ha pasado revista a la "dramática" situación que se ha vivido en los centros sanitarios.

García ha denunciado que alrededor de un tercio de los sanitarios infectados por coronavirus en España correspondan a Madrid, y ha aseverado que los hospitales se han tenido que "autoorganizar para derivar los pacientes" y actuar cada uno "con protocolos diferentes".

"¿Dónde han estado ustedes aparte de haciéndose fotos en Ifema?", ha preguntado, al tiempo que ha reprochado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que no haya visitado "ninguno de los hospitales públicos" de la región" y que haya estado "más preocupada por (Pedro) Sánchez" que por los profesionales sanitarios.

Además, ha dicho que "no se puede aplaudir por la tarde y firmar ceses al amanecer", agregando: "Están ustedes cesando a los profesionales que han dado el 150 % porque ustedes quieren profesionales por 45 días, y no, nosotros no somos mercenarios de la salud, no somos héroes de 45 días que llevamos una capa de precariedad". EFE

jvc-era-xh/jlc/jlg