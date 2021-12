Madrid espera que el Gobierno "atienda a razones" y que no cierre las pistas de esquí de Navacerrada

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rivera de la Cruz, ha expresado este sábado su deseo de que el Gobierno central "atienda a razones y que esta temporada de esquí no se pierda, ni tampoco las próximas (temporadas)", haciendo referencia a la intención que tiene el Ministerio de cerrar las pistas de esquí de Navacerrada.

"Navacerrada es un hito dentro de la vida deportiva de muchos madrileños. A mí me gusta recordar que hay muchas familias madrileñas que conocen el esquí gracias a que pueden hacerlo a pocos kilómetros de su casa. Hay mucha gente que no podría desplazarse al Pirineo para practicar el esquí", ha declarado.

La consejera ha expresado que no se ha podido esquiar este fin de semana en Navacerrada por "las rachas de viento, porque eso no se puede controlar", pero espera que el Gobierno central "atienda a razones y que esta temporada de esquí no se pierda, ni tampoco las próximas".