Madrid.- El sindicato de enfermería Satse califica la huelga de "éxito" pese a los servicios mínimos de hasta el 100%

La Consejería de Sanidad cifra el seguimiento en el 2,05%

El Sindicato de Enfermería ha calificado de "éxito" la realización de la huelga en la que estaban llamados a participar casi 30.000 profesionales del Sermas y de la AMAS (residencias públicas), a pesar de las "trabas" de la Consejería de Sanidad, que ha establecido unos servicios mínimos que "en muchos casos eran del cien por cien y en otros del 70 por ciento".

En concreto, la Consejería de Sanidad ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 2,05 por ciento, en declaraciones a Europa Press.

Según ha recogido la organización sindical en un comunicado, se ha dado el caso de Unidades hospitalarias y centros de salud de la Comunidad de Madrid que contaban en esta jornada de huelga con más profesionales que en días pasados, lo que "demuestra que la carencia de profesionales es un hecho constatable y no una simple denuncia de los profesionales de Enfermería, Enfermería Especialista y Fisioterapia", han subrayado desde Satse Madrid.

Asimismo, ha destacado que los servicios mínimos "se han cumplido a pesar de han sido desproporcionados", ya que "la intención de la Administración era trasladar a la ciudadanía que hoy es un día normal", según ha afeado la organización sindical.

Por otro lado, Satse Madrid ha informado de que ha trasladado a la Consejería de Sanidad las recomendaciones que ha realizado el Colegio de Enfermería de Madrid (Codem) en el sentido de que la realización de prueba PCR sin la debida prescripción individualizada del médico o pediatra podría ser "constitutiva de delito de intrusismo profesional".

Tal y como ha indicado el Colegio de Enfermería en Madrid, "en modo alguno es tolerable que las enfermeras y enfermeros continúen soportando la sobrecarga asistencial que vienen soportando por la inoperancia e ineficacia de los gestores de los centros de salud que, en ocasiones, lleva a situaciones tan inauditas como ver a enfermeras teniendo que regular el flujo de usuarios en el exterior de los centros, es decir, realizando actividades que no son de su competencia".

Por ello, siguiendo las recomendaciones emanadas desde el Colegio Profesional de Enfermería en Madrid, desde Satse Madrid se va a recomendar a las enfermeras "que no realicen PCR sin la correspondiente prescripción médica individualizada, y que no regulen el flujo de usuario en el exterior de los centros de salud tal y como venían haciendo hasta ahora, al no ser una competencia propia" de estos profesionales.

Asimismo, Satse se ha dirigido al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, "para que resuelva cuanto antes este y otros problemas graves" que afectan a enfemeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas del SERMAS y AMAS.