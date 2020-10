Luke Hemsworth, hermano de Thor, quiere ser el Lobezno de Marvel y tomar el testigo de Hugh Jackman

MADRID, 12 (CulturaOcio)

Aunque hablar de Lobezno sea pensar en Hugh Jackman, los fans saben que tarde o temprano Marvel traerá un nuevo actor para dar vida al icónico mutante. Mientras la llegada de los X-Men al MCU se hace esperar, ya hay candidatos que se postulan para relevar al intérprete australiano. Uno de ellos es compatriota suyo y cercano a la saga, Luke Hemsworth, hermano de Chris Hemsworth, aspira a convertirse en Logan.

El actor de 'Westworld' no ha dudado en posicionarse como candidato al puesto. "Me encantaría, crecí con ellos. Aprendí a dibujar con los cómics, los copiaba desde que tenía 10 años. Me encantaba Spawn, de Todd McFarlane. Después estaba Batman, hubiera peleado con Robert Pattinson por la capa. ¡Y Lobezno!", declaró el actor a ScreenRant.

"[Con el superhéroe mutante] Estoy en plan. 'Vamos, solo pásalo, amigo. Vamos a dárselo a otro australiano'. Tendría que dejar que el vello me crezca en el pecho, pero estoy más que listo para ser Lobezno", agregó.

El actor comparte una genética similar a la de sus hermanos, Chris y Liam. El mayor de los Hemsworth podría ser una inclusión interesante en el plantel de la Casa de las Ideas. Más allá de que sea el hermano del mismísimo Thor, Luke tiene conexión con Marvel, pues interpretó a una versión teatral del Dios del Trueno en 'Thor: Ragnarok'.

De momento, tocará esperar, pues los planes de la inclusión de los X-Men, así como también de los Cuatro Fantásticos y Deadpool, son a largo plazo y habrá que esperar la decisión de Kevin Feige. Por el momento, toca esperar el inicio de la Fase 4, que comenzará con 'WandaVision', mientras que en cines habrá que esperar a 2021, con el estreno de 'Viuda Negra'.