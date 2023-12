Luitingo vuelve a hablar con Jessica Bueno tras su ruptura con Pablo Marqués

MADRID, 11 (CHANCE)

Apurando los últimos días en laa casa de Gran Hermano VIP donde los concursantes ya están viviendo la recta final, cada uno de los finalistas ha apodido elegir al que será su jefe de campaña encargado de defenderle ante la audiencia e incluso volviendo a la casa de Guadalix y a la convivencia por unos días.Sin lugar a dudas una de las decisiones más esperadas era la de Luitingo que, como era de esperar, ha elegido a su 'intima amiga' Jessica Bueno para defenderle. Con una gran sonrisa en el rostro que no pudod ocultar en ningún momento, Luis y Jessica volvieron a hablar tras conocerse la ruptura sentimental de Jessica con su hasta hace unos días su pareja, Pablo Marqués. Lejos de mostrar cualquier indicio de amor entre ellos, Jessica prefirió centrarse en destacar las cualidades que su amigo ha mostrado a la audiencia: "Creo que Luis es un gran candidato porque ha demostrado no guardar rencor a nada, ha sido cariñoso con todos los compañeros, alegre, natural, real, súper buena persona y amigo de sus amigos" ha relatao la ex concursante.Mientras Luitingo escuchaba con cariño y emoción las palabras de su amiga, Jessica insistia: "Hemos podido ver que eres una persona con tus virtudes, tus defectos, nadie es perfecto, todo el mundo comete errores pero lo importante es saber reconocerlos y evolucionar, has sabido estar, compartir con todos, estando siempre ahí, súper real con todos sin nigún tipo de rencor y aguantando cuando todo el mundo te estaba machacando" y finalizaba "te queremos mucho".