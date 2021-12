Luis Rollán se entera de la muerte de Doña Ana

MADRID, 9 (CHANCE)

Luis Rollán se ha enfrentado hoy a unos vídeos en 'Secret Story' que le han afectado emocionalmente y que nunca esperaba escuchar ni ver. El primero de ellos, el informativos de Telecinco ocupaba la pantalla entera para que se enterase de la muerte de Doña Ana, a lo que el concursante no podía reprimir sus lágrimas por su amigas con Isabel Pantoja y con su madre... el segundo de ellos, era Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe' hablando de la actual relación con la cantante.

Cuando Luis Rollán se ha enterado de la muerte de Doña Ana le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que: "Yo la quería mucho. Ella se ha reído mucho conmigo y con ella. Le mando un beso gigante a Bernardo, a Juan, a Agustín y a Isabel, por supuesto. Y me acuerdo mucho de Anabel y de Kiko, y de Isa también".

Y es que ya sabemos que el colaborador además de ser gran amigo de Isabel Pantoja -aunque ahora lleven unos meses sin dirigirse la palabra- también lo ha sido de toda la familia y por eso le ha dolido como si fuera un familiar suyo esta pérdida que sabe de la importancia para la reina de la copla.

Se interesaba por la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y Jorge daba paso al segundo vídeo: "No sabía ni cuándo ni cómo se iba a producir eso, pero conociéndolos a los dos era surrealista el distanciamiento. Por la parte que me toca, como familia mía, si por lo menos se han visto y esto supone que se estén hablando, me haría muy feliz".