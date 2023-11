Luis Cobos defiende que Isabel Pantoja es una buena persona

MADRID, 11 (CHANCE)

Este viernes tuvo lugar en Sevilla el evento previo a los Latin GRAMMY In The Schools. Allí, pudimos ver a Luis Cobos, gran amigo de Isabel Pantoja, y le preguntamos por la delicada situación que esta atraviesa por su deuda con Hacienda. Muy sincero, el músico nos confesó que es una mujer capaz de sobrevivir a cualquier circunstancia, como ya ha demostrado en multitud de ocasiones.

"Yo he tenido una relación estable, muy buena con Isabel, en nuestra relación no interfiere lo que pasa con la familia, yo soy amigo de la familia, hace tiempo que no entro en esto" nos comenzaba explicando el artista, que defendía una vez más que "es una buena persona, con una carga económica y con una carga familiar tremenda, es muy difícil sacar la cabeza, es un ave fénix, ella baja, sube, revive y yo sólo puedo tener buenas palabras para Isabel".

El músico participaba en un encuentro de la fundación que preside 'Latin Grammy Cultura Foundation' y se sorprendía cuando le preguntábamos por la decisión que ha tomado la tonadillera respecto a su hermano, Juan Pantoja, y el piso en el que vive: "Conozco a la familia muy bien y la verdad es que no se no sé salir en estos embrollados".

Orgulloso del trabajo que ha llevado a cabo con Pantoja, nos aseguraba que "he hecho con ella dos películas, los discos de copla sinfónica que tiene, he actuado con ella, en fin, una relación esplendida, estupenda, aquí en Sevilla, en el Lope de Vega hicimos un concierto ella y yo con la orquesta betis, que creo se llamaba entonces, la sinfónica de Sevilla, fue maravilloso, por ejemplo, no, yo, sabe, que tengo una relación muy bonita, estable con ella, al margen de las preocupaciones y los problemas... yo produje 'Enamórate', que fue un éxito".

En dicho encuentro también pudimos ver a Laura Pausini, para la que tenía unas bonitas palabras: "Se ha hecho, es latina dos veces, es latina, pero se ha venido al territorio español, le fascine el español. Ella me encanta. Ha sido una de las pocas. Otros lo han intentado como Eros Ramazzotti, cantar en español, pero a ella se le considera latina, se le considera del territorio español, además lo hace muy bien".

Por último, Cobos confesaba que Pausini "es una más, no te puedo contar una anécdota con ella, pero sí decirte que se ha colado en el mundo hispano, no latino, hispano los que hablamos español, se ha colado y ha conseguido el éxito total y como persona es fantástica".