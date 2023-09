Lourdes León, la hija de Madonna, arrasa con su simpatía y su sensual look en su visita sorpresa a Madrid

MADRID, 22 (CHANCE)

Las calles de la Milla de Oro de Madrid han acogido este jueves una de las citas más esperadas para los amantes del mundo de la moda. La Vogue Fashion's Night Out, una noche muy especial en la que las tiendas más populares del barrio de Salamanca abren sus puertas para sorprender a sus clientes con sorpresas, descuentos o regalos por compras.

Una fiesta que combina moda, música y glamour a partes iguales y a la que este año ha asistido, por sorpresa, Lourdes León, la hija mayor de Madonna, dejándonos sin palabras con su aparición estrella en el photocall por el que habían desfilado, minutos antes, celebrities patrias como Vicco, Álvaro Mel, Mafalda Sajonia-Coburgo o Ana Fernández entre otros.

Algo desorientada -o quizás abrumada por la expectación que ha desatado su inesperada presencia en Madrid- la modelo ha posado sola y acompañada por unas amigas, acaparando todas las miradas con un sensual vestido repleto de transparencias que dejaba a la vista su ropa interior y sus exhuberantes curvas. Un diseño que no debía resultarle del todo cómodo viendo sus dificultades para colocarlo tocándose diferentes partes de su cuerpo sin ningún tipo de pudor, ajena a que todo el mundo estaba pendiente de cada uno de sus movimientos.

Aunque Lourdes no atendió a los medios de comunicación en el photocall, la hija de Madonna sí ha hablado en exclusiva para Europa Press antes de abandonar la fiesta para continuar disfrutando de la noche madrileña con sus amigas, con las que no dejó de reírse en ningún momento con las preguntas del reportero. "Adoro España" ha confesado, reconociendo que aunque le "encanta" nuestro país, "no sé si me gustaría vivir aquí".

Un momentazo en el que, aunque no quiso revelar cómo se encuentra su madre -que tuvo que cancelar su gira en agosto por una infección por la que estuvo ingresada en la UCI en Nueva York durante varios días- sí ha tenido un guiño con Shakira, gritando el nombre de la colombiana cuando le hemos preguntado si le gusta su música.