El 70 % de los vídeos que vemos en internet tiene que ver con el aprendizaje: Atento a los deepfakes

El empuje de internet hace que muchos, sobre todo los más jóvenes, busquen soluciones y respuestas en los videotutoriales. ¿Cómo podemos montar un mueble o cómo resolver un problema de matemáticas? El 70 % de los vídeos que consultamos tienen relación con el aprendizaje y no solamente con el entretenimiento. Pero cómo podemos saber cuáles son fiables y cuáles no.

Álvaro los usa para refrescar fórmulas matemáticas. "Estoy prácticamente todo el día con el Excel y siempre hay veces que alguna fórmula se te atranca, no sabes cómo sacar ciertos datos. El recurrir a videotutoriales en Youtube o en otras plataformas, es una forma muy sencilla de sacar el trabajo delante", señala a COPE.

Cuidado con los deepfakes

Álvaro conoce muy bien sus fuentes pero cuidado porque aprender utilizando exclusivamente los medios audiovisuales tiene riesgos y es que cada vez son más los vídeos que dan información falsa.

Además la aparición de la inteligencia artificial ha surgido los deepfakes que son vídeos, imágenes o audios generados artificialmente, que imitan la apariencia y el sonido de una persona para engañarnos.

Por eso los expertos recomiendan que siempre contrastemos otra fuente. Lo cierto es que por comodidad y facilidad son una fuente de información que ha venido para quedarse.