Los síntomas que pueden hacer más probable una PCR positiva

El coronavirus nos ha llevado a normalizar la realización de pruebas PCR para saber si tenemos o no la enfermedad. Hay que efectuarlas en el caso de que se tengan síntomas o de que se haya estado en contacto con un positivo. No se puede saber si se tiene la enfermedad o no con exactitud hasta que no se realiza la PCR, pero sí con qué síntomas es más probable que la prueba sea afirmativa.

Según un estudio que han llevado a cabo médicos de la Universidad Ivano-Frankivsk de Ucrania, la hipertermia (o fiebre alta), la mialgia (dolores musculares), la congestión nasal y la rinolalia (dificultad en el habla o nasalización de esta) tienen mayor valor predictivo en el diagnóstico del coronavirus que la secreción nasal, la tos o el dolor de garganta.

Los “síntomas clave” entre estos serían, sobre todo, la hipertermia, la mialgia y la congestión nasal en pacientes con un cuadro agudo, al igual que la disfunción olfativa. A la hora de que un médico evaluase la enfermedad, la rinolalia sería la clave. Pacientes de 18 a 72 años con sospecha de covid leve participaron en el estudio ucraniano, que todavía está pendiente de ser revisado por pares y que se publicó como preprint.

De los 120 pacientes sometidos a pruebas, el covid leve se confirmó en 96 y quedó descartado en 24. La secreción nasal, la tos y el dolor de garganta tuvieron efectos negativos en los valores predictivos. Sin embargo, la hipertermia, la mialgia, la congestión nasal y la rinolalia tuvieron un valor predictivo positivo superior al 0,6, con un 0,5 en cuanto a fiebre, mialgia y congestión nasal.

Si estos síntomas los tienen pacientes con inicio agudo de la enfermedad, el diagnóstico clínico de la enfermedad es más fácil de realizar. A la par que la identificación de los grupos objetivo sobre los que aplicar el autoaislamiento y el tratamiento ambulatorio sin llevar a cabo pruebas adicionales.