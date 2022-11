Los siete métodos que debes conocer para prevenir enfermedades cerebrales como ictus o Alzheimer

¿Cuánto sabemos del cerebro? El cerebro es un órgano relativamente desconocido del que sabemos poco, y es que, "cuánto más descubrimos más nos damos cuenta de que ignoramos mucho", asegura Juan Lerma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal, que lleva tres décadas dedicado al estudio del cerebro, que añade que "sabemos muchísimo, pero es terriblemente complejo". Del cerebro sorprende "casi todo" y hay que "considerar a miles de estudiosos", ya que "la contribución de una persona al estudio del cerebro es insignificante".

Para comprender mejor el cerebro, un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, liderados por el profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento, Vinod Menon, ha analizado durante varios años el cerebro de las personas a distintas edades en el momento en el que se relacionan con sus progenitores y, a partir de los 13 años, hay un cambio que ha salido a la luz y ha llamado la atención de los expertos. En concreto, los participantes han sido sometidos a resonancias magnéticas funcionales mientras escuchaban la voz de distintas mujeres, entre ellas, la de su madre.

Los resultados apuntan que, mientras los niños más pequeños muestran una respuesta cerebral muy intensa al escuchar a su madre, a partir de los 13 años esto deja de ocurrir, es decir, cuando entramos en la adolescencia, la voz de nuestra madre ya no produce ciertas emociones, lo que explicaría la falta de atención a nuestros progenitores durante esta etapa de nuestra vida.





No obstante, con el paso de los años, si no cuidamos nuestro cerebro, pueden llegar los problemas. Más de 120.000 personas en España están en riesgo de vivir con discapacidad o fallecer este año por no cuidar su salud cerebral, según advierten desde la Sociedad Española de Neurología (SEN), con motivo de la celebración de la Semana del Cerebro.

De hecho, según datos de la SEN, más del 50 por ciento de la población que supera los 50 años padece una enfermedad crónica y las enfermedades neurológicas son las responsables del 44 por ciento de la discapacidad por enfermedad crónica y del 50 por ciento de los años perdidos por discapacidad.

Una de las mayores claves a la hora de prevenir la aparición de enfermedades neurológicas es estimular el cerebro con actividades que ayuden a aumentar la conectividad entre neuronas.

Además, hay que tener en cuenta que las enfermedades neurológicas son responsables del 23 por ciento de los años de vida perdidos por muerte prematura y son las causantes del 19 por ciento de las muertes que se producen cada año en España. Asimismo, según el último informe que la SEN realizó al respecto en 2018, la mortalidad por enfermedades neurológicas ha aumentado en los últimos 10 años un 18,5 por ciento. Ictus y Alzheimer vuelven a ser las enfermedades neurológicas que lideran los rankings en mortalidad.

Las mejores maneras de cuidar tu salud cerebral

Con motivo de ello, te dejamos los mejores consejos para cuidar tu salud cerebral y evitar la aparición de este tipo de enfermedades: