Los Morancos devuelven la alegría a Bertín Osborne en uno de los días más difíciles de su vida

MADRID, 22 (CHANCE)

Las puertas de la casa de Bertín Osborne se abrieron una vez más para recibir a unos invitados de lo más especiales. César y Jorge Cadaval acudían a Mi casa es la tuya para celebrar sus 40 años dentro del mundo del espectáculo.

Una fecha redonda que quisieron compartir con todos los espectadores del programa de Bertín y con el propio presentador. Aún así, el día de la grabación de este capítulo estaba siendo especialmente duro para Osborne. Su hijo Kike estaba siendo intervenido de urgencia por unas fracturas en las piernas.

Una operación que salió a la perfección, como ya os contábamos en su momento, pero que a Bertín le tuvo muy intranquilo durante todo el programa. Así lo notaron los Morancos, por lo que decidieron sacarle una sonrisa transformándose en las famosas Omaíta y Antonia. Metidos en la piel de sus dos personajes más aclamados, César y Jorge entonaron con Bertín el tema de Frank Sinatra New York.

Una situación que sacó una tierna sonrisa al conductor de Mi casa es la tuya a pesar de su preocupación por Kike. Una profesionalidad que Jorge quiso reconocer antes de poner punto y final a su visita: "Hay que tener mucho cojones de hacer las cosas que tú haces. Y te voy a decir el por qué, sabemos la situación que estás viviendo en este momento y aunque tú me veas to pintadita, lo digo desde el corazón: Olé tú, Bertin Osborne, Olé por estar aquí, por aguantarnos a nosotros, por aguantar a los Morancos por darnos esta tarde y la mañana que nos has dado, teniendo la situación que tienes. ¿Te puedo dar un besito, churra?".