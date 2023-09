Los militares españoles seguirán en Marruecos mientras sea necesario, señala Robles

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado que los militares desplazados a Marruecos seguirán allí mientras sea necesario, ha mostrado su preocupación por la llegada de lluvias a la zona que pueden complicar la atención y ha agregado que en Libia no se ha movilizado ayuda porque no la ha solicitado.

Así lo ha señalado este jueves durante la visita al acuartelamiento 'Capitán Arenas' de Guadalajara, donde ha agradecido la labor de este centro logístico esencial y fundamental".

Robles ha hablado de su conversación esta mañana con el teniente coronel Juan Saldaña, que se encuentra en Marruecos: están animados desde el punto de vista de apoyo a los ciudadanos y a la población; si bien es verdad que parece que es difícil encontrar personas vivas porque, por la construcción de Marruecos, la mayoría son viviendas de adobe y es más difícil, pero me ha trasladado que para ellos era muy emotivo ver cómo la población civil les están agradeciendo su labor.

La ministra ha destacado la hospitalidad, cariño y agradecimiento de la población civil a los militares españoles desplazados y ha mostrado su preocupación porque se prevé que a partir de esta tarde lleguen las lluvias con lo cual las labores se van a complicar más.

Según ha señalado Robles, el Ejército marroquí está colaborando con helicópteros para hacer llegar a los efectivos españoles a las zonas de más difícil acceso y ellos van a seguir el tiempo necesario que haga falta dentro del dolor y la tragedia de no poder encontrar a personas con vida.

Sobre si está previsto el envío de ayuda a Libia, país que ha sufrido importantes inundaciones tras el paso del ciclón Daniel, ha señalado que en principio no está previsto ya que no ha sido solicitada esta ayuda y ha recordado que en el terremoto de Turquía se apoyó a este país pero no fue posible llegar a Siria.

Durante su visita al acuartelamiento 'Capitán Arenas', Robles ha destacado los convenios a los que este centro ha llegado para que la FP en determinadas especialidades se pueda realizar aquí. Creo que es bueno para que los alumnos aprendan pero también para que valoren el gran papel de nuestras Fuerzas Armadas.

