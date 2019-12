Los 10 memes del año 2019

Estamos a pocas horas de cerrar otro año y a punto de dejar atrás la segunda década del S. XXI. Queda poco para despedir este 2019 pero antes de hacerlo, debemos recordarlo en memes. Estos han sido los 10 memes del año.

1. La España vaciada

Ha sido uno de los temas que han entrado en la discusión de los políticos. Una realidad que en los últimos años ha afectado en gran intensidad a numerosos pueblos situados a lo largo de la geografía española, especialmente aquellos situados en la meseta.

2. La primera imagen de un agujero negro

El pasado 10 de abril salía a la luz la primera imagen de un agujero negro de la historia. Un logro científico logrado por un equipo de 200 investigadores con el que, tirando de ingenio, han jugado numerosos usuarios en las redes sociales. Muchos han comparado el hallazgo con el ‘Ojo de Sauron’ que se puede ver en alguna de las escenas de las películas de ‘El señor de los anillos’ aunque hay alguno que lo ha querido hacer para realizar un dibujo de un gato.

3. El parecido entre Donald Trump y Boris Johnson

Entre el pasado 24 y 26 de agosto tuvo lugar en Biarritz la 45.ª Cumbre del G-7. A ella han asistido dos mandatarios de dos de las principales potencias mundiales que tienen mucho en común, hasta en el parecido físico.

4. La corta legislatura de Pedro Sánchez

Hasta dos elecciones se han celebrado en este 2019 y ninguna ha conseguido solucionar el bloqueo político en el que se encuentra nuestro país desde hace años. A pesar de la grave situación que es estar con un Gobierno en funciones durante tanto tiempo hay quien siempre mira las cosas de forma irónica.

5. Torra y el teléfono de Moncloa

- Hay gente que no pone cebolla en la tortilla de patatas.

- … pic.twitter.com/0p0h5drj3E — unmundolibre (@unmundolibre) October 21, 2019

El pasado mes de octubre la cadena de televisión catalana TV3 difundió un vídeo en el que aparecía el presidente de la Generalitat, Quim Torra, bastante molesto tras conocer que no podía contactar con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al tener “cosas más importantes”. “¿Qué no se puede poner? Es increíble ¡Qué cojones! En días así y no se ponen al teléfono”, llegó a exclamar Torra.

Las imágenes se volvieron virales que desataron multitud de memes como el que hemos visto anteriormente.

6. El fenómeno Greta Thunberg

Alguien ha pensado en ofrecer a Greta Thunberg el troncomóvil de los Picapiedra,eso sí que no contamina pic.twitter.com/D9qtnQzR41 — jose moreno (@JoseMor86081225) December 1, 2019

La famosa joven activista sueca por su lucha contra el cambio climático ha sido una de las personas que más memes ha protagonizado este 2019. Sobre todo a raíz de su viaje hasta Madrid para acudir a la Cumbre del Clima celebrada en España.

7. El asalto al Área 51 que nunca se llegó a producir

Twitter esperando que pase algo en el área 51 pic.twitter.com/XMXtLY65fn — Cher (@oveunno) September 20, 2019

Durante el mes de septiembre casi todas las miradas se encontraban dirigidas al Área 51 y a todo lo que esa base de los Estados Unidos tenía en su interior. Hasta se habló de un posible asalto a la base que nunca llegó a efectuarse.

8. El reto de los ’10 años’

Sin duda uno de los mejores #10YearsChallenge pic.twitter.com/63wAKwFeZk — Enrique Maestu (@KikeMaestu) January 17, 2019

2019 ha sido un año de retos. Uno de los más virales ha sido el reto de los 10 años que ha dejado memes de lo más curiosos.

9. El fenómeno Baby Yoda

Sin duda alguna Baby Yoda, ha sido uno de los grandes protagonistas desde que el pasado mes de noviembre se estrenase la serie ambientada en el universo Star Wars en la que aparece.

10. La extraña acción de un operario durante el sorteo de la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad de este año ha dado mucho que hablar. El motivo fue el gesto de un operario encargado de la introducción de las bolas en el bombo que ha provocado la elaboración de numerosos memes.