Los ingresos de los riders caen a la mitad: “Nos están matando lentamente”

La nueva ley, que está vigente desde el pasado día 12 de agosto, modifica el Estatuto de los Trabajadores y presume que los repartidores son asalariados y no autónomos. Esto afecta directamente a los ingresos de unos 14.000 trabajadores. Los que llevan más tiempo, han visto reducidos sus salarios a la mitad, mientras que los nuevos están a favor de las contrataciones. “A nosotros nos convence ahora ser asalariados, porque trabajando como autónomos no nos daba la base, no pasábamos ni de los 500 euros”, denuncian José y Rafael a COPE, dos trabajadores que antes estaban en Glovo y con el cambio se han movido a Uber Eats.

Cada empresa de reparto se está adaptando a su manera. Deliveroo se va de España, Just Eat y Stuart deciden contratar directamente a todos sus trabajadores, Uber Eats ha comenzado a trabajar con tres empresas de flotas de repartidores y Glovo ha cambiado su método de pago porque la nueva situación les requiere una inversión más elevada. Por ello, han introducido en las facturas de sus empleados un factor multiplicador. Este nuevo sistema permite al repartidor decidir por cuánto multiplica el precio del pedido. El baremo iba desde 0,7 hasta 1,3. “Si yo, por ejemplo, tengo un pedido de cinco euros y lo pongo en multiplicador de 0,7, el resultado serán 3,50 euros. Pero, si lo pongo en 1,3, se multiplica cinco por 1,3, lo que da un resultado de 6,5 euros”, explica Michelle, un trabajador de Glovo en Madrid. “Nos están matando lentamente”, añade, pues los trabajadores se quejan de que, si suben mucho el multiplicador, no les llegan pedidos. Es decir, el algoritmo favorece a quien pone el precio más bajo. Por eso, y tras las manifestaciones de los trabajadores en Barcelona, la empresa ha cambiado el baremo, que ahora no puede bajar de 1, y llega hasta 1,3.





Glovo mantiene al 80 % de sus repartidores como autónomos

Los expertos alertan de que se está burlando la presunción de laboralidad de los repartidores. “Glovo está jugando con los algoritmos para someter a sus riders a una subasta a la baja con la que abaratar costes y dar una apariencia de flexibilidad que les permita seguir usando la figura del falso autónomo”, explica a COPE el portavoz de la Unión de Autónomos UATAE, Curro Corrales.

Por su parte, Glovo lanza un mensaje de tranquilidad a sus trabajadores tras modificar el baremo por las protestas sucedidas en Barcelona. “En las últimas semanas hemos implementado una nueva versión de la aplicación de repartidores. Dentro de este proceso de implementación, estamos recopilando todos los comentarios y aplicando diferentes cambios que ayuden a mejorar tu experiencia", señala en un mensaje enviado desde la plataforma a los repartidores que siguen siendo autónomos. Los sindicatos alertan de posibles prácticas abusivas por parte de las empresas de reparto en estos meses de adaptación a la ley. UGT ya ha anunciado que va a combatir los incumplimientos de la Ley Rider y que no va a permitir que las plataformas de delivery se la salten.