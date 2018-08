'Los Fosfonautas' y 'Los Trones', los aliados de COPE en redes sociales

Cuando una afición se convierte en pasión ocurren cosas como las que hacen ‘Los Fosfonautas’ y ‘Los Trones’. Un grupo de jóvenes que han convertido su pasión por la radio en un “trabajo” extra para que todo el mundo conozca, y entienda, el porqué de su afición.

Desde sus cuentas en las redes sociales estamos informados al minuto, sí al minuto, de lo que ocurre en sus programas preferidos de COPE: ‘Herrera en COPE’ con Carlos Herrera y ‘La Linterna’ con Ángel Expósito, que este lunes ha estrenado nueva temporada.

En el caso de ‘Los Fosfonautas’ son varios los años que llevan acompañando al “líder”, como ellos llaman a Carlos Herrera. Para ellos, como no podía ser de otra manera, “Herrera nos informa claramente de todo, tiene un respeto por la sociedad, no se come ningún tema sea del signo político que sea, y aparte de la hora de ‘Los Fósforos’, también nos hace reír todas las mañanas”.

“Esa es su seña de identidad, y por eso surgió ‘Los Fosfonautas’”, añaden.

Algo parecido ocurrió con ‘Los Trones’ quienes aseguran que “nosotros escuchábamos a Expósito desde hace tiempo y decidimos abrir esta cuenta, @tronesoficial, como una cuenta de fans”.

Y así poco a poco, se han convertido en unos aliados tanto de COPE como de los propios programas de los que nos mantiene informados.

Cada mañana a las 6 en punto, ‘Los Fosfonautas’ nos saludan dándonos los buenos días y recordándonos que ya empieza el programa, y desde ese momento es un continuo movimiento en redes sociales hasta que termina el programa de ‘Herrera en COPE’

Señoras, señores despedimos el lunes @HerreraenCOPE, ustedes durante el resto del día disfruten del verano⛱, mañana a las 6⏰ estamos pasando lista��. Ahora se quedan con el resto de programas de @cope_es ��.

Hasta mañana majetones/as. — Los Fosfonautas������ (@losfosfonautas) 27 de agosto de 2018

Lo mismo ocurre con ‘Los Trones’, que además acaban de estrenar avatar con el cambio de programa de ángel Expósito que esta temporada dirige y presenta ‘La Linterna’. Desde este lunes, han tenido que cambiar su horario, para estar pendientes e informar de todo lo que ocurre en el programa. Además, durante estos días se han encargado de recordar a sus seguidores el cambio de programa de Expósito y de avisar cuándo empezaba el nuevo programa.

"Son las 19h, 18h en Canarias"

Bienvenidos a una nueva temporada en @linternacope. @ExpositoCOPE estará al mando hasta las 23.30h todos los días.

¡Vamos! — Los Trones ���� (@tronesoficial) 27 de agosto de 2018

Desde sus cuentas sabemos lo que pasa en cada momento del programa: las secciones, las entrevistas, los comentarios, anécdotas…

Ese es el motivo por el que ‘Los Trones’ han creado esta cuenta, “mantener a la gente informada de lo que ocurre durante el programa y de cosas que n son solo del programa”. Y así es porque muchas veces relacionan noticias de las que se están informando en antena.