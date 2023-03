Los españoles son un ejemplo a la hora de ser solidarios: 4 de cada 10 personas colaboran con una ONG

4 de cada 10 personas colaboran en España con alguna entidad no lucrativa. A diferencia de lo que sucede en otros países, aquí somos más generosos en las situaciones de emergencia y menos, en las aportaciones periódicas. La donación media en nuestro país asciende a 150 euros anuales que destinamos sobre todo a infancia, mayores, enfermos y personas con discapacidad.

Ángeles, de 53 años, forma parte de los 16 millones de donantes que colaboraron en 2022, un millón más que en 2021. En su caso, y según cuenta a COPE, participa tanto en situaciones de emergencia, la última con Turquía tras el terremoto, como con varias otras organizaciones a las que aporta mensualmente unos 30 euros para cada una.

Por empatía, por ética, por justicia y por proximidad -ya sea geográfica o emocional- con un problema, también colabora con una ONG Sandra, de 32 años, que también hace aportaciones especialmente en proyectos de infancia, porque según nos explica, “es en esta etapa de la vida donde considero que es más necesario para tratar de revertir situaciones de vulnerabilidad que, de lo contrario, pueden arrastrarse toda la vida”.

Perfil de los donantes

"Colaboran por igual hombres y mujeres y en mayor medida quienes están casados o tienen pareja y con estudios superiores, y la edad media de los donantes está en 49 años", según explica a COPE, la directora de la Fundación Lealtad y presidenta de la Red Internacional de Evaluadores de ONG (ICFO), Ana Benavides.

Son expertos en evaluar de forma independiente la gestión, la gobernanza, el uso de fondos, la situación económica, el voluntariado y la transparencia de las ONG que se lo solicitan con el objetivo de obtener un sello de calidad que lo certifique y que genere confianza y garantías para quienes quieren hacer una donación de que el dinero que aporta se utilizará de la mejor forma posible.

Antes de hacer una aportación, Benavides recomienda buscar información sobre la ONG a la que queremos donar y, en particular, a su página web en la que debemos poder encontrar “más allá de imágenes atractivas, información de fondo como de quién está compuesto el órgano de gobierno; que tenga las cuentas completas publicadas y no solo un resumen y también deben colgar la memoria de actividades para que podamos con detalle su labor”.

Considera importante para valorar si queremos hacer una donación a una ONG o no buscar esta información porque “de no encontrarla no estaríamos ante una organización transparente y no merecería nuestro esfuerzo”.

Mejor donar de forma periódica que puntual

Una organización que recibe una donación de forma periódica se puede organizar mucho mejor, señala Benavides, “por decirlo de una forma coloquial el dinero le cunde más”. Es, sin embargo, uno de los elementos diferenciales de España el hecho de que a diferencia de lo que ocurre en otros países en España, “somos muy generosos en los momentos de emergencia y más olvidadizos en el día a día”.

“Toda donación es bienvenida y en nuestro país donamos algo menos que en el resto de Europa, unos 150 euros anuales, hay países europeos que duplican esta cantidad, pero es difícil comparar porque cada país tiene diferentes formas de medición. Son especialmente generosos en el norte de Europa, donde los ciudadanos son más proclives también a donar con mayor regularidad” subraya esta directiva.

Santi, de 59 años, reconoce que hace donativos únicamente cuando hay alguna catástrofe y movido, según explica a COPE, por el impulso del horror que reflejan los medios de comunicación en imágenes, fotografías y sonidos. A su lado, Sandra nos cuenta que ella ayuda tanto en situaciones de emergencia como de forma periódica en proyectos que les proponen en su empresa.

En cuanto a Rosana, de 43 años, no se fía de que el dinero que aporta llegue a quienes lo necesitan. Más que aportaciones económicas, ella nos cuenta colabora haciendo voluntariado.

La desconfianza, principal motivo para no donar junto a la falta de recursos

“Uno de los motivos para no donar son las limitaciones económicas que pueda tener cada persona, lo cual es absolutamente comprensible y más en las circunstancias que tenemos actualmente con la carestía de los precios y la precariedad laboral. Pero al mismo nivel que esa falta de recursos está, en la época de las "fake news", la desconfianza de la ciudadanía” subraya Benavides.

Y es que a pesar de que tenemos más información que nunca, el nivel de desconfianza sigue siendo grande. La prueba es que 6 de cada 10 personas en España no colaboran aún económicamente en proyectos sociales y solidarios que se desarrollan tanto en nuestro país como en el resto del mundo.