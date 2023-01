Las reservas de agua comienzan a reflotar en España: se dispara un 30% en el último mes

Las reservas de agua empiezan a reflotar en España, se sitúan, en concreto en el 50,9 por ciento. El agua de los embalses ha aumentado un 30% en el último mes y ya supera los niveles de hace un año. Todo ello gracias, en parte, a que las lluvias medias han estado ligeramente por encima de lo normal. Sin embargo, las reservas hídricas siguen por debajo de la media de la última década y en la vertiente mediterránea y en el sur la situación es preocupante. Además y, según los expertos consultados por COPE, la tendencia es a registrar cada vez menos lluvias mientras aumenta el consumo de agua.

Situación actual

En el último mes hemos pasado de los 20.021 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados que había el 13 de diciembre a los más de 28.533 hm3 de la semana del 16 al 23 de enero, según recoge el Boletín Hidrológico Semanal. Esto se traduce en una capacidad en torno al 51% del total. Una cifra superior a la que había hace exactamente un año (25.355 hm3), pero que sigue un 5,8 por ciento por debajo de los valores medios de la última década (31.786 hm3).

“Aunque se han recuperado un poco las reservas con las últimas lluvias, la escasez de recursos hídricos en España es difícil de solucionar. Gracias a los embalses podemos regular una parte ellos, pero aun así a veces no es suficiente porque en la zona sur-este llueve menos y por lo tanto, siempre vamos a tener carencia”, explica a COPE Augusto Arce, Doctor en Ingeniería Química y Director del Máster 'Ciclo Integral del Agua: Planificación de recursos, calidad y tratamiento' de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los primeros resultados del año hidrológico -comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre- son positivos en valores absolutos. Sin embargo, al analizar detenidamente las cifras está claro que es gracias a la vertiente atlántica. En esta vertiente, las reservas de agua de los embalses han aumentado un 10,6% con respecto al año pasado (21.824 frente a 17.311 hm3). Mientras que en la vertiente mediterránea han bajado hasta un 9,5% (6.709 frente a 8.024 hm3), y la situación actual es peor que la del año pasado.

Reserva desglosada por ámbitos (semana del 16 al 23 de enero):

En la Vertiente Atlántica. El embalse Cantábrico Oriental se encuentra al 78,1 por ciento; Cantábrico Occidental al 91; Miño-Sil al 84,2; Galicia Costa al 94,9; Cuencas internas del País Vasco al 81; Duero al 63,7; Tajo al 66,6; Guadiana al 33,3; Tinto, Odiel y Piedras al 82,5; Guadalete-Barbate al 30,3; y Guadalquivir al 25,2. En la Vertiente Mediterránea. Cuenca Mediterránea Andaluza al 37,8 por ciento; Segura al 33,9; Júcar al 59,2; Ebro al 50,1; y Cuencas internas de Cataluña al 30,1.

El punto más afectado en este momento en la vertiente mediterránea es Cataluña. Allí, algunas comarcas tuvieron restricciones de agua para la agricultura a finales de noviembre, pero el problema es que la situación no ha mejorado. Otro de los puntos afectados en esta zona es Aragón, donde las reservas están por debajo de la media nacional. Allí, las asociaciones de regantes son las que están anticipándose a posibles medidas “nos han propuesto disminuir la producción para que la superficie cultivada pueda terminar su ciclo”, explica a COPE el agricultor zaragozano Diego Angós. En esta comunidad autónoma, la situación todavía no es tan alarmante como en Cataluña, pero eso no quiere decir que no haya preocupación entre los agricultores. La cuenca del Ebro está en torno al 50 por ciento, y “las reservas tendrían que estar al 55-60 por ciento para terminar esta campaña sin ningún tipo de problemas” ha explicado Diego.

Según los expertos consultados por COPE la situación actual sigue siendo deficitaria en recursos hídricos, y los recursos hídricos son importantes no solo para la agricultura, sino que también lo son para el desarrollo. Sin embargo, el problema de España no solo es la escasez, “a veces también lo es la gestión de los recursos hídricos del país”, añade Arce.

Medidas y soluciones

Ante esta situación solo queda buscar medidas que ayuden a reducir este problema. Los expertos consultados por COPE hablan de tres medidas principales. Una sería la desalación, pero actualmente no es la más recomendada por los elevados precios de la energía. Otra alternativa serían la reutilización de las aguas, que se hace bastante en las zonas con escasez de recursos y palían en cierta medida la situación, pero sigue siendo insuficiente. Y otra alternativa serían las aguas subterráneas, pero están sobreexplotadas. ¿Qué otras alternativas podría haber? Augusto Arce lo tiene claro, “regular más los caudales o incluso hacer algún tipo de trasvase”. Sin embargo, la opción del trasvase no tiene una opinión pública favorable por el impacto ecológico y el importante gasto que conlleva, de dinero y de energía.

Por eso, una de las opciones por la que más se está apostando definitivamente en algunas zonas de España ante la escasez de recursos hídricos es la regeneración o reutilización del agua, así lo ha explicado para COPE Juan José Rodríguez, catedrático por la Universidad Autónoma de Madrid y experto en ingeniería química y del medioambiente: “la reutilización indirecta del agua es muy interesante y la experiencia está en marcha en lugares como Cataluña. Se trata de aportar aguas residuales tratadas, que después van a una planta potabilizadora donde se produce agua para el consumo humano”.

De hecho, en el Consejo de Ministros de esta semana se han aprobado los Planes Hidrológicos para la gestión del agua en España hasta 2027. Unos planes en los que se va a destinar la mayor parte del presupuesto (más de seis millones y medio de euros) para infraestructuras de saneamiento y depuración del agua.

¿Qué esperar a partir de ahora?

Los expertos consultados por COPE como Augusto, tienen claro que los problemas van a continuar aunque la primavera sea lluviosa “los problemas de estrés hídrico en las confederaciones del sur van a continuar existiendo, porque allí no llueve tanto como en el resto de España y eso se refleja en los datos de las reservas. Además yo auguro que si esto sigue así, en el futuro habrá grandes problemas de recursos hídricos no solo en España, también a nivel mundial”.

Además, la organización 'Fondo Mundial para la Naturaleza' ve avances insuficientes en los nuevos planes hidrológicos aprobados por el Gobierno ante el cambio climático. El momento más crítico para ver su eficacia será, una vez más, el verano.