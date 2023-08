La higiene bucal es una parte esencial de nuestra salud, y es que mantener nuestros dientes y encías sanos es fundamental para no tener molestias al comer o beber, y evitar dolencias que nos puedan llevar al dentista.

Aunque, eso sí, nunca está de más visitar la consulta de vez en cuando simplemente para hacernos una revisión. Lo más recomendable es realizar esta visita al menos una vez al año. Ahora que estamos casi terminando el verano y volvemos de las vacaciones, donde seguramente hayamos descuidado algo nuestros hábitos de salud dental, es el momento propicio para hacer ese chequeo con nuestro dentista de confianza.

En este sentido, Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, destaca la visita anual al dentista “para detectar patologías incipientes”. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, coger una caries a tiempo y hacer un empaste sencillo que encontrarla ya en un estado muy avanzado y que ya la única solución sea la extracción del diente.

Llevar una buena rutina de higiene dental empieza, por supuesto, por lavarnos los dientes. Algo que hacemos cada día pero que quizás no lo hacemos de la manera más correcta. “Evidentemente, para que sea eficaz la higiene bucodental hay que tener una buena técnica”, afirma Castro Reino. Un buen truco que detalla este experto para conseguir una buena limpieza es poner el cepillo en una posición a unos 45 grados de la superficie de los dientes, e ir incidiendo en todas las caras de cada una de las piezas (a veces se nos olvida la interior) hasta completar toda la boca. Castro recuerda también utilizar en ese cepillado una pasta de dientes que contenga flúor.

¿Qué pasa si no podemos lavarnos los dientes después de cada comida?

En cuanto a la frecuencia con la que debemos lavarnos los dientes, que siempre ha sido una cuestión que ha suscitado cierto debate, desde el Consejo General de Dentistas declaran que “lo ideal son tres veces”, es decir, después de cada comida: desayuno, almuerzo y cena. No obstante, precisamente ahora en verano, que suelen cambiar más nuestras rutinas porque andamos más fuera de casa, quizás no nos es posible lavarnos los dientes esas tres veces recomendadas.

Para estas ocasiones Óscar Castro Reino aboga por hacerlo “por lo menos, dos veces al día”, pero si eso tampoco es posible, aclara que no existe problema si una persona por estar fuera de casa un día no se lava los dientes. “No pasa absolutamente nada, no es una cuestión de supervivencia”, tranquiliza el presidente del Consejo General de Dentistas. En este tipo de casos, si no nos podemos cepillar los dientes, un buen truco para sustituir ese cepillado es usar algún enjuague bucal que podemos encontrar en cualquier farmacia, o bien chicle sin azúcar. Gracias a la formación de saliva que se produce cuando masticamos chicle, “se disminuyen los ácidos de la boca y, por lo tanto, previene la caries”, según explica Castro. Pero no debemos olvidar que esto es una solución puntual y no tenemos que convertirlo en una rutina habitual para cuidar nuestros dientes.

Una de las zonas más olvidadas en la higiene dental suele ser la lengua, pero también existen trucos para realizar la limpieza de esta parte de la boca, a la que tenemos que prestar especial atención y cuidado porque es la responsable de nuestra capacidad para hablar o de nuestro sentido del gusto, entre otras cosas. “Las papilas gustativas que se encuentran en la superficie de la lengua también hay que limpiarlas”, puntualiza Castro Reino. Para ello existen limpiadores linguales, disponibles en farmacias, pero también podemos hacernos con un cepillo de dientes que tenga en el dorso unas cerdas o estrías específicas para limpiar la lengua.

“Una higiene adecuada, una visita anual al dentista, o el control, dentro de lo que se pueda, en épocas de asueto como es ahora en el verano, de la dieta, de las bebidas carbonatadas, del tabaco, del alcohol, que dañan directamente la boca” son los principales consejos del Consejo General de Dentistas para cuidar nuestra salud dental.

La moda de la ortodoncia invisible: ¿Debemos fiarnos de cualquier clínica para este tratamiento?

Uno de los tratamientos estrella últimamente dentro de los que existen para mejorar la salud dental es, sin duda, la ortodoncia invisible. Es algo que desde hace un tiempo está en boca de todos, nunca mejor dicho, por su comodidad a la hora de mejorar y corregir el alineamiento de nuestros dientes sin que apenas se note. A raíz de esta moda, han proliferado multitud de clínicas que ofrecen este tratamiento, muchas de ellas con precios bastante competitivos y con la promesa de resultados eficaces y, sobre todo, rápidos.

Por eso, si decidimos comenzar un tratamiento de ortodoncia invisible, es importante fijarnos bien en el tipo de clínica y en sus condiciones, como advierte el Consejo General de Dentistas. “No hay que fiarse, sobre todo, cuando no interviene un dentista en el diagnóstico y en el seguimiento, sino que todo el peso del tratamiento se lo pasas al paciente”, explica su presidente. Puede parecer que este tipo de opciones, en las que el paciente va recibiendo en casa los alineadores conforme le va tocando cambiarlos, resultan más cómodas, pero pueden terminar suponiendo un riesgo para la salud bucodental al no tener ningún o casi ningún tipo de supervisión por un especialista.

Por ejemplo, Óscar Castro Reino alerta de que ya ha habido casos de pacientes que, después de haberse puesto en manos de estas ortodoncias sin seguimiento, han perdido capacidad de mordida y han tenido que someterse a tratamientos muchos más costosos y severos para que sus dientes vuelvan a encajar. Por lo tanto, considera que “las autoridades sanitarias deberían actuar con contundencia” ante estas clínicas de dudosa calidad y la promoción que se hace de ellas en las redes sociales.