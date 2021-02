Los animales domésticos no suponen hoy por hoy un peligro para la extensión del COVID

Durante el inicio de la pandemia los animales domésticos fueron objeto de debate, de discusión y también de mucha polémica por el papel que pudieran estar desempeñando en la transmisión del virus a los seres humanos. Con el paso del tiempo esto ha cambiado. Las distintas pruebas científicas que se han ido desarrollando han demostrado justo lo contrario: que es el ser humano, con el que convive, el que puede transmitirle el virus y no al revés. Luis Alberto Calvo, veterinario en Valladolid y también presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española asegura a COPE 'que al principio había más incertidumbre, como también lo había en las personas pero se va conociendo cada vez más. Ahora ya se sabe que no existe una participación activa en la transmisión de los animales de compañía hacia las personas sino que es más bien al revés. Y además la sintomatología que produce el virus en los animales de compañía es normalmente muy leve, se recuperan pronto'. La misma tesis defiende también a COPE Sandra Castañer, veterinaria en Valencia. 'Al principio había muchas dudas. El caso famoso que salió del tigre que se infectó en el zoo del Bronx y también un pastor alemán que murió. Luego se vio que realmente no estaban infectados por el COVID. Murieron por otras causas. Causas naturales o enfermedades'.

De hecho, hace unos días conocimos un caso en Corea del Sur en el que un gato doméstico resultó contagiado. Se convirtió en el primer positivo de este tipo desde que en este mes de febrero el ayuntamiento de Seúl iniciara un sistema pionero de pruebas en mascotas. El animal empezó a vomitar y se le hizo una PCR que confirmó el contagio. Todos los miembros de la familia con la que vive también han dado positivo. Ellos han sido hospitalizados y el gato ha sido trasladado a un centro especial de cuarentenas de animales.

Decisión de Seúl que ha llevado a preguntarnos si medidas como ésta serían útiles y necesarias también en otros países, entre ellos España. En nuestro país hay unos ocho millones de animales domésticos, la mayoría perros y gatos. La cifra supera al número de niños menores de 14 años que es de unos seis millones y medio. Calvo nos dice que es complicado saber cuántos animales de compañía están en España contagiados de COVID. 'Hay estudios pero es difícil porque no desarrollan sintomatología severa y muchas veces no acuden al veterinario. Es verdad que cada vez se están haciendo más PCR a animales que son normalmente de propietarios positivos y siempre se ha encontrado la positividad en este tipo de animales, que conviven con alguna persona positiva'. Por cierto que las PCR que se hacen son exactamente las mismas que a los seres humanos.

En España, nos cuenta, se están desarrollando algunas vacunas contra el COVID para administrárselas a animales que probablemente no serán necesarias. 'Si todo sigue como hasta ahora posiblemente no harán falta porque las vacunas únicamente se utilizarían cuando produce signos clínicos severos en animales que no se recuperasen o que fueran un reservorio o una fuente de contagio hacia las personas'. Una de esas vacunas se está desarrollando en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.

¿Qué dudas se encuentran las personas que acuden a las clínicas veterinarias? Calvo nos dice que 'si los animales pueden enfermar, transmitir la enfermedad y qué riesgo tienen. A medida que se va teniendo más casuística y más certezas vamos aclarando más las cosas. En principio en la población tenemos que estar bien tranquilos porque los animales domésticos no suponen hoy por hoy un peligro para la extensión de la enfermedad'.