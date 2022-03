Los alimentos con más colesterol: Estos son los que no debes consumir en exceso

Para mantener una buena salud, los exterpos aseguran que hay que tener en cuenta tres factores: realizar ejercicio físico, la alimentación y el descanso. Actualmente, el ritmo de vida que se está popularizando entre la sociedad es el sedentarismo, lo cual provoca más casos de sobrepeso. Esto perjudica gravemente la salud y, puede llevar incluso a la muerte. Es necesario mantener los tres modelos mencionados en equillibrio para tener un estilo de vida saludable. Además, la mala alimentación es un gran factor de riesgo para desarrollar múltiples enfermedades. La sociedad de hoy en día suele llevar un ritmo de vida acelerado por la gran cantidad de tareas y obligaciones que tienen diariamente, por ello recurren a la comida rápida, que no es lo mejor para nuestro organismo.

El colesterol LDL es el considerado "malo", ya que tener altos niveles en sangre es nocivo para nuestra salud. Todas las partículas de nuestro cuerpo son portadoras de los lípidos, pero estos se suele acumular en las paredes de las arterias coronarias, provocando un estrechamiento. Los altos niveles de colesterol, denominado como hipercolesterolemia, puede generar a la larga enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, entre otras patologías importantes. Además, hay que insistir en el hecho de que mantener una actividad física de manera constante mejora nuestro estado de salud.

Los alimentos con más colesterol

El colesterol, que es generado por el hígado, se adquiere a través de los productos alimentarios procedentes de animales, así como también en lácteos. Por esto, los expertos indican que hay una serie de comidas de las cuales no es bueno abusar. Esto no quiere decir que debamos eliminarlos por completo de nuestra dieta, si no que hay que evitar un consumo excesivo, ya que son productos que tienen altos niveles de colesterol. Entre los destacados por los médicos y dietistas se encuentran los siguientes.