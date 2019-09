López Miras defiende la actuación de emergencias al evitar catástrofe mayor

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido este martes la actuación y la coordinación durante la gota fría de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, de la que depende el servicio de emergencias, al evitar que la catástrofe haya tenido mayores consecuencias en la región.

El presidente, que ha visitado Los Urrutias y Los Nietos, en Cartagena, para comprobar los efectos de la gota fría en estas dos localidades ribereñas del mar Menor, ha respaldado el trabajo de la consejera Beatriz Ballesteros, pero ha eludido responder a si mantiene su confianza en el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pablo Ruiz.

Según publican este martes los diarios La Verdad y La Opinión, Ruiz asistió el pasado viernes por la noche, en plena alerta roja, a una representación teatral en la ciudad de Murcia, como él mismo ha admitido.

El jefe del Ejecutivo regional, tras alabar la labor "ejemplar" de la Consejería, ha dicho que ha ido numerosas veces al Centro de Coordinación de Emergencias desde el jueves y "siempre" ha visto a Pablo Ruiz.

En cuanto a la recuperación de las zonas afectadas, el presidente ha indicado que no se le "pasa por la cabeza" que el Consejo de Ministros no apruebe la declaración de zona catastrófica y que no se cubran todos los daños que se han producido. "Lo veo altamente improbable", ha apostillado.

Además, ha indicado que los daños en las carreteras de la Región ya rondan los 50 millones de euros, pero ha pedido esperar a que se termine la evaluación global de todas afecciones para poder hacer un balance definitivo.