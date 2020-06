Lolita Flores denuncia que han manipulado el Whatsapp de su teléfono: “No tengo nada que esconder”

La artista reconocida por su hit 'Sarandonga' y por ser la hija de una de las figuras artísticas más importantes de nuestro país ha querido plantear una pregunta a través de su perfil en Twitter. Y todo, porque ha dejado entrever que se ha producido un cambio en su privacidad en Whatsapp sin que la app le haya notificado dicha rectificación. ¿Estaría Lolita Flores sufriendo un hackeo?

A finales de 2019, la app de mensajería instantánea alertaba de una "vulnerabilidad crítica" que permitía que los hackers puedan robar información personal de los usuarios almacenada en la aplicación a través del envío a los mismos de un vídeo en formato MP4 malicioso.

Esta vulnerabilidad se trata de un error de 'software' que se producía cuando un programa no controla adecuadamente la cantidad de datos que se copian y almacenan en una memoria diseñada para dicho fin. Si la cantidad de datos destinada a almacenar en la misma supera la capacidad que esta tiene, los 'bytes' sobrantes se guardan en zonas de memoria adyacentes sobreescribiendo su contenido original que suele pertenecer a datos o códigos almacenados en memoria. Esto da lugar a una vulnerabilidad que puede ser explotada por un 'hacker' para hacer un uso malintencionado de la misma.

De acuerdo con el comunicado que emitió en su momento Facebook, esta vulnerabilidad afectaba tanto a dispositivos iOS como Android en versiones antiguas de WhatsApp. El error parcheaba con la actualización del pasado 3 de octubre, pero afectaba a los dispositivos con 'software' desactualizado.

Lolita Flores se ha asustado y ha reflejado su preocupación a través de Twitter. Estas eran las palabras con las que Flores planteaba su situación en Whatsapp: “Me encantaría saber por qué la aplicación de Whatsapp, decide qué hacer con tu privacidad de línea sin avisar, es mi problema si quiero que me vean en línea o no, yo no tengo nada que esconder, que es esto alguien me lo puede explicar”. Una inquietud que ya acumula 55 retweets y 346 'likes'.

Algunos usuarios han apuntado a alguna incidencia, quizás de Whatsapp o a algún error propio del teléfono de la artista. Por ello, uno de los tuiteros le proponía que instalase y desinstalase la aplicación.

Mientras, otros han empleado esta premisa que indicaba Flores para valorar en qué posición se encuentra la privacidad respecto al uso de estas aplicaciones.

El último fallo de seguridad de Whatsapp: la publicación de teléfonos de usuarios

Ocurría a comienzos de este mes de junio. La app de mensajería filtraba cerca de 300.000 números de teléfono de usuarios en el buscador de Google. Entre esos teléfonos se encontraban usuarios de países como Estados Unidos, Reino Unido, India y España. Otra problemática que dejó entrever lo difícil que es una total intimidad bien sea en Whatsapp o por el mero hecho de utilizar Internet. En esto entra el propio límite de cada usuario.