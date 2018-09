Lola Velarde: “La familia pertenece al orden natural, un orden que debemos respetar y conservar"

Su pasión por la naturaleza como ingeniera de montes se ha unido a su interés por la defensa de la familia. Madre de tres hijos, es vicepresidenta del Instituto de Política Familiar y lleva más de 15 años defendiendo a esta institución por todo el mundo, por aquellos lugares que más ha crecido humanísticamente y tan mal la trata: la vieja Europa.

Lola Velarde dice que ha escrito este libro desde el respeto y con razones sólidas. “Tenía la necesidad de volcar el conocimiento de manera respetuosa, razonable para que puedan entender que la corriente de respetar al otro no implica en dar por buenos sus argumentos”.

El latigazo ideológico contra la familia no ha surgido por una polinización puntual esporádica, sino que viene arraigada desde hace décadas en el pensamiento que quiere atacar a esta institución porque le subyuga sus planes culturales, políticos y sociales. Lola Velarde ha escrito este libro sin utilizar metáforas, convirtiendo su título en una declaración de intenciones.

“Soy de formación ingeniera de montes y me dedicado a la conservación del paisaje siempre, he aprendido a respetar y conocer el equilibrio que hay en la naturaleza en la que se puede reconocer un orden que nos precede que no hemos creado nosotros y que debemos respetar. La familia pertenece a este orden de la naturaleza, a esa ecología humana, igual que respetamos el ecosistema natural, debemos respetar la ecología de la familia”.

¿Qué nos vamos a encontrar en este libro?

“Aborda este planteamiento desde el fondo. He consultado 200 referencias bibliográficas para poder abordar mi argumentación que parte de demostrar esta hipótesis: ¿Es cierto que la familia, padre, madre e hijos es el elemento natural de la sociedad, es cierto que forma parte de la ecología?. Hago además un análisis de estudio comparativo de diferentes tipo de hogares, que me permiten concluir que cuando el ser humano se forma en el ambiente de su padre, de su madre, unidos a través de un compromiso estable y duradero da los mejores resultados según todos los indicadores. Todo ello teniendo en cuenta que no siempre se da la situación idónea.”

Teniendo en cuenta todo esto ¿cuáles son las amenazas que afectan a la familia?

“En el libro lo cuento porque abordo también muy preocupada la confusión que vengo viendo desde hace años, como se trastoca el hábitat natural desde su esencia. Se está tratando de modificar nuestra propia naturaleza para adaptarse a nuestros deseos. Da lo mismo si la familia tiene padre o madre, o dos padres, todo se pone en el mismo orden como si no afectara. ¿Qué mas da? Pues sí da, porque se está poniendo ese relativismo en el corazón de la familia. La familia afronta muchos retos en países en guerras, separaciones familiares por las emigraciones.... En Occidente el tema de las separaciones frecuentes, la conciliación, pero si hay una clara amenaza es la ideología del género que se se ha ido introduciendo desde Naciones Unidas durante años. Antes hablábamos de una sociedad sin clases, ahora impera la sociedad sin género. Antes el feminismo quiso liberar a la mujer del rol de la maternidad.” Planteamientos que están detrás de otras muchos problemas que afectan a la familia como la cultura del descarte.

¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué se dinamita de esta manera, algo que usted demuestra por los estudios que es bueno para la persona, por lo tanto para la sociedad?

“Hoy la ideología de género está incluida en toda la legislación de once comunidades autónomas, hay que enseñarla de manera transversal en todas las escuelas, en el ámbito sanitario, cultural...es agotador. La sociedad es muy poco consciente de que esto está dañando en el corazón de la familia. A lo largo de todo este tiempo he observado corrientes ambientalistas radicales que entienden que la persona daña a la Naturaleza y las familias numerosas o simplemente tener un hijo no conviene. O bien se vincula a toda una línea de políticas de promoción del aborto para evitar la natalidad. Y el mundo de los lobbies LGTB que han encontrado en la ideología de genero una manera de normalizar su propia situación. Esto que se plantea como para hacer un bien, está derivando en todo lo contrario. ”

¿Y no cree que la familia ofrece apoyo y arraigo al individuo, y lo que a los gobiernos les interesa es personas desarraigadas, manipulables con objetivos políticos, comerciales o económicos?

“Sin duda. Los totalitarismo tiene dos grandes enemigos los templos y los hogares que es donde uno adquiere los principios que nos hace fuertes y libres, y una sociedad que no es ni fuerte ni libre es fácilmente manejable. Esta ideología ha calado muy bien en la cultura del relativismo, es un retroceso de 2500 años. Porque Platón, Aristóteles nos sacaron de ese relativismo. La crisis del racionalismo ha traído un relativismo cultural que cuadra muy bien en la cultura de la comodidad, estas personas van a la deriva, van a la corriente predominante y es ciertamente más manipulable.”

Defiende que el verdadero respeto es tolerar al otro desde sus diferentes ideas pero no darlas por buenas: “Tenemos miedo a no ser políticamente correctos, a que nos etiqueten y lo que necesitamos son argumentos para defender lo que creemos”. La familia es una apuesta segura por la continuidad de nuestra ecología.

