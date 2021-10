Lección de pandemia: los universitarios gastan con más cautela que antes de la covid

Cinco de cada 10 universitarios españoles confiesan mirar mucho más el bolsillo tras el palo económico que ha supuesto la pandemia, casi el 60% se declaran ahorradores. Aunque algunos trabajan al tiempo que estudian, los padres siguen siendo los que mayoritariamente se encargan de sus facturas. La situación les ha golpeado: 4 de cada 10 perdieron los trabajos que les ayudaban a completar su economía. La covid les ha hecho mucho más cautelosos con su dinero.

Los universitarios españoles también han visto afectada su situación económica, o bien porque tuvieron que asumir el pago del alquiler del piso compartido de algún compañero (un 12%) o bien porque perdieron el “trabajillo” con el que complementaban el dinero que les dan sus padres. Aunque la mitad viven en casa de un familiar, la quinta parte han tenido que seguir pagando el piso de alquiler. Así las cosas, según los datos de una encuesta realizada por N26 entre más de 5.000 estudiantes universitarios europeos, se han vuelto mucho más conservadores con sus finanzas.

Lucía, estudiante de psicología, nos cuenta que este curso “he empezado a hacer cuentas, a controlar mi presupuesto y si puedo, ahorrar al menos 50 euros al mes”, Igual que Gabriela, estudiante de Farmacia, cuyo objetivo es “ahorrar el 30% de su presupuesto mensual” y de Pepe, en el último año de medicina que consigue “apartar 20 euros mensuales”. Son parte de ese 56% que se muestra cauteloso con sus finanzas según el estudio y del 51% que se consideran ahorradores.

Los tres intentan complementar el dinero mensual con trabajos fuera de la universidad: en el caso de Lucía y de Gabriela dando clases particulares a alumnos de primaria y de la ESO. En el caso de Pepe, “haciendo algún bolo con la trompeta”, porque también estudió música. Pero todos ellos, como 4 de cada 10 universitarios, perdieron su “trabajo extra” durante la pandemia. Olalla, estudiante de periodismo, no lo ha recuperado del todo.

Las facturas siguen corriendo a cargo de los padres: matrícula, internet, y teléfono, en tres de cada 10 casos, y aunque la mitad de los estudiantes vivieron en casa de sus padres durante la pandemia, el 20% de los restantes confiesan que sus padres corren con el gasto de alquiler.

El estudio desvela que la mitad de los universitarios que comparten piso , también comparten gasto de la cesta de la compra y de internet. 4 de cada 10, pagan a medias las plataformas.

El ahorro de los estudiantes no es muy alto, nos confiesan y de hecho un 12% aseguran que no podrán guardarse ni un euro. Los que sí lo hacen, lo destinan a “imprevistos, a pagar sus salidas o la gasolina del coche, y si sobra algo, para hacer un viaje en vacaciones y que ese gasto no recaiga sobre los padres”, aseguran los estudiantes con los que hemos hablado.

La pandemia ha hecho daño económico a 4 de cada 10 universitarios. Algunos lo han pasado francamente mal. Pero le ha servido, o por lo que se deduce del estudio, para mirar más el dinero, a preocuparse por su situación económica, a ser más cautelosos con sus gastos, y a guardar, lo que se pueda y cuando se pueda, por lo que pueda pasar. Lecciones de pandemia.