Laura Escanes sufre un accidente doméstico: le deja marcas en la cara

La modelo e influencer Laura Escanes ha dado un susto a sus seguidores por la instantánea que compartía a través de sus stories. En su cuenta de Instagram, la pareja de Risto Mejide ha publicado el resultado de mezclar por equivocación dos componentes para la cara lo que le ha acabado dando reacción. Escanes mostraba su rostro enrojecida y acompañaba la fotografía con el siguiente texto: "Cuidadito con lo que os ponéis en la cara que yo ayer me equivoqué y mezclé vitamina C con retinol y casi ardo en llamas".

En otra publicación, daba con la solución que ha conseguido aliviar su rostro. "En estos casos qué se hace. Tengo la piel reactiva y sensible pero sobre todo reactiva. Me di cuenta al instante y me lavé la cara con el limpiador y me puse sérum hidratante. Esta mañana he despertado bien".





La vitamina C es un todoterreno, previene el envejecimiento de la piel, reduce las arrugas, atenúa cicatrices como las del acné y aporta luminosidad. Mientras, el retinol regula la producción de grasa, favorece la renovación celular y cierra el poro. Ambos productos por separado funcionan de maravilla pero juntos pueden tener graves consecuencias para la piel, teniendo un efecto adverso, como le ha sucedido a Laura Escanes. Al tener una reacción exfoliante, si se usan juntos aumentan su efecto y afectan a la sensibilidad de la piel.

¿Qué hay que hacer en caso de sufrir una reacción en la cara?

Una de sus seguidores le ha querido preguntar, preocupada, qué se debe hacer en estos casos. Y la influencer le ha explicado que ha hecho ella para evitar problemas mayores. "Me di cuenta enseguida y me lavé la cara con el limpiador y me puse sérum hidratante solo. Esta mañana me he despertado bien". Por suerte, todo parece que ha quedado en un susto que seguro le ha servido de lección.

Los mitos y las verdades de la vitamina C, uno de los componentes que se ha utilizado Escanes para cuidar su rostro

La vitamina C se oxida. Verdadero. Aunque existen diversas formas de vitamina C una de las más usadas es el ácido L-ascórbico, muy efectivo, pero bastante inestable y sensible a la luz. Se oxida rápidamente y por eso debe estar protegido en un frasco opaco.

La vitamina C mancha la piel. Falso. La vitamina C no provoca manchas en la piel, al contrario, ayuda a corregir e igualar el tono. Sí es recomendable utilizar un exfoliante una vez a la semana para mantener bien limpios los poros, y utilizar una buena protección solar.





En verano no se puede usar vitamina C. Falso. Es cierto que la vitamina C se oxida en contacto con la luz solar, pero aplicada sobre la piel no provoca manchas y por lo tanto se puede usar en verano. Es, de hecho, uno de los mejores productos que puedes utilizar en la rutina diaria, complementando con la protección solar. Este tratamiento te ayudara para prevenir el envejecimiento prematuro, causado por el estrés oxidativo que provocan los rayos solares.

La vitamina C no se puede mezclar con la niacinamida. Verdadero. Es preferible usarlas en rutinas diferentes para evitar reacciones alérgicas, rojeces* sobre todo en pieles sensibles. Pero si podemos complementarla con vitamina E (Tocoferol) que nos permite doblar la acción antioxidante.

Te puede interesar: