Lass, un perro labrador que cuida de su dueño con Alzheimer

Lass es un labrador que llegó siendo un cachorro a casa de Mariano. Le diagnosticaron alzheimer a las puertas de los sesenta años. Carmen, su esposa, veía como de una vida activa, Mariano pasó a estar sentado mucho más tiempo, esperando como esta implacable enfermedad degenerativa le iba mermando. Carmen tuvo claro que no se podía quedar en casa y optaron por probar con la compañía de un perro. Es cuando Lass con su pelo negro y brillante y esos ojos que parece que lo entienden todo, llega a casa.

Decidieron que con un entrenamiento básico podría mejorar la calidad de vida de un enfermo con alzheimer y buen estado físico. Carlos su hijo, reconoce la labor del labrador: ”Mi padre bajaba con el perro a dar un paseo entre treinta y cuarenta minutos varias veces al día; este gesto para una persona con alzheimer es bastante importante. En realidad la vida de uno de estos enfermos queda reducida a hacer las cosas más elementales”. Es importante porque como dice Carmen, Lass ha aportado mucho estos siete años a la vida de Mariano: “Es la tranquilidad de siete años, porque ha sido su guía, ha podido salir, ha podido pasear, esa sensación de ser un poco más independiente con una enfermedad que merma tanto su independencia”.

Lass estaba entrenado para llevar a Mariano a comprar el pan, los periódicos y a devolverlo sano y salvo a casa. De hecho nunca se han perdido. “Nos hemos ido a Ribadesella, y todo. El perro lo ha traído lo ha llevado, no se han perdido jamás. Sólo una vez se nos escapó- se refiere a Mariano riéndose- se nos escapó sin perro y tuvimos que llamar a la guardia civil para que lo encontrara”, recuerda Carmen, que reconoce que la tranquilidad que les ha dado el perro ha sido total: “Yo me iba a trabajar, imagínate si me quedaba tranquila, yo sabía que con el perro no había problemas”.

La enfermedad como era de esperar ha mermado la independencia de Mariano, su hijo Carlos dice que ahora ya no puede estar solo en casa. Carmen destaca que “el perro está a su lado permanentemente, duerme a su lado, no se separa de él, siguen siendo los dos”.

A Lass hoy le han dado un premio el Colegio de Veterinarios de Madrid. Es la cuarta edición de los Premios Bienestar Animal. Con los que reconoce la labor de particulares, instituciones y empresas en el fomento del bienestar y calidad de vida de los animales. Entre los premiados la escritora Rosa Montero, o el SEPRONA de la Guardia Civil.

Lass se ha portado como se espera de un perro, el más solicitado de la jornada. Quizás la bolsa con chuches de salchicha que Carlos ha ido intercalando entre indicaciones, ha ayudado un poco.