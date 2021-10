Las inéditas consecuencias profesionales que ha tenido para Miguel Bosé su entrevista con Évole

El artistaMiguel Bosé ha sido sin lugar a dudas uno de los referentes de los negacionistas del coronavirus durante la pandemia con argumentos tan controvertidos como que las mascarillas “la población sana no tiene por qué llevarla”. En un vídeo que dio la vuelta al país y a algunas partes del mundo en el que podía apreciarse que la voz del artista estaba desmejorada, el autor de “Bandido” aseguraba que, en referencia a las masarillas, es conveniente que la usen "los enfermos, los sanitarios y los ancianos, pero un uso obligatorio, generalizado y sin excusas, no”.

Unos vídeos que en algunas ocasiones desaparecieron de las redes sociales, provocando el desconcierto tanto de sus seguidores como de sus críticos. Así, tan sólo unas semanas después, Bosé reapareció frente a las cámaras en el avance del que sería su gran 'performance' negacionista: la entrevista en el exitoso programa de La Sexta, 'Lo de Évole'. Un episodio que le costó un enfrentamiento hasta con el propio presentador catalán, Jordi Évole.









Bosé y la entrevista con Évole



Dentro de todos los momentos por lo que el cantante recibió críticas tanto en redes como en medios de comunicación se encuentra el curioso encontronazo con el presentador. Tras la emisión del programa, Bosé reapareció públicamente en el mes de abril y no tuvo reparo en valorar el resultado de su entrevista en 'Lo de Évole', e incluso desveló cuál es su verdadera relación con el presentador catalán. En este sentido, la valoración del artista no fue de lo más positiva, señalando que hay ciertos aspectos sobre los que no está nada contento.

"El me llamó por la admiración mutua que existe entre los dos. Yo accedí y dije que sí. Dije que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor, iba a ser más respetuoso porque él alardea mucho que yo soy su amigo. Ya le dije, si tratas así a tus amigos, no sé como trataras al resto", comentaba en el canal de televisión catalán Tevecat.

Algo a lo que el propio Évole respondía en una entrevista en 'Espejo Público', de Antena 3. “No quiero entrar a polemizar con Miguel. La entrevista la hicimos como hemos hecho todas las entrevistas que hacemos. Evidentemente, hay una edición, pero te puedo garantizar que si ves los brutos, las opiniones de Miguel Bosé no están para nada tergiversadas. No lo hemos hecho nunca y muchos menos lo íbamos a hacer con Miguel Bosé”.









Las consecuencias profesionales para Bosé



Uno de los proyectos que tenía el artista en el horizonte desde antes del inicio de la pandemia poco tenían que ver con su música, sino más bien con su imagen y su vida. Y es que estaba previsto que, tal y como ha hecho Netflix con la serie sobre la biografía de Luis Miguel, Movistar+ planeaba estrenar una ficción sobre la vida de Bosé, una producción en la que va estar presente Shine Iberia, la compañía detrás del reality de cocina MasterChef.

Tal y como se anunció, la serie iba a contar con tres temporadas en las que se iba a contar con todo lujo de detalles las desventuras del artista, pero que ahora, dos años después, se va a ver reducida a seis episodios, en formato mini serie, y no la estrenará Movistar. En su lugar será una de las bazas de Paramount+, la nueva plataforma de Viacom CBS en España, y que llegará a lo largo de 2022.

03/07/2017 MIGUEL BOSE RECIBE LA MEDALLA DE LAS ARTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.