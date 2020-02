Las duras acusaciones de Juan José Cortés hacia Sánchez por el asesinato de Mari Luz: "Me parece ruin"

Juan José Cortés, padre de la pequeña Mari Luz, asesinada en enero de 2008 por el pederasta Santiago del Valle, ha concedido este viernes una entrevista a Espejo Público en la que carga con dureza contra la Administración. Su hija tendría ahora 17 años, y considera que las instituciones no han hecho todo lo posible para compensar el daño que supuso su pérdida.

"Esto que pasó con mi hija, sabiendo que parte de la culpa es del sistema judicial, es mucho más doloroso. Que quieran echar la culpa a los padres me parece ruin. Espero una disculpa del Ministerio de Justicia o del presidente del Gobierno. No se debería de haber actuado desde el minuto uno de esa manera", ha reconocido casi entre lágrimas. "He agotado todos mis recursos, porque esto es lo peor que le puede pasar a un padre de familia", ha añadido también, mientras enumeraba los distintos episodios de su lucha.

Más allá de esta intervención televisiva, Cortés ha calificado de "irrisoria y humillante" la indemnización con la que la Administración de Justicia quiere "compensar el error cometido" que pudo salvarle la vida a su hija. Así se ha pronunciado en un vídeo difundido a través de sus redes sociales después de que este jueves se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma la resolución del Ministerio de Justicia de 10 de diciembre de 2018, por ser conforme a derecho.

Dicha resolución establece que "resulta evidente la relación de causalidad entre el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la demora en la ejecución de las penas de prisión -de más de dos años- a que había sido condenado Del Valle, y el propio asesinato, pues resulta evidente el estadio previo peligroso del responsable antes de la comisión del asesinato de la menor".

Ello porque Del Valle debería de haber estado cumpliendo prisión cuando sucedieron los hechos al tener pendiente una condena de más de 33 meses por, entre otros, un delito de abusos sexuales sobre su hija, que tenía que haberse ejecutado en 2006.

"Después de 12 años intentando conseguir que la Administración de Justicia y el Gobierno reconozcan el grave error que le costó la vida a mi hija y la existencia de responsabilidad por el anormal funcionamiento del sistema judicial, ahora intentan compensar con 30.000 euros por los daños morales a Irene y a mí -30.000 para cada uno-, es vergonzoso", ha afirmado Juan José Cortés.

Ha expresado su deseo de que el Gobierno o el ministro de Justicia "al menos se disculpen, en nombre del sistema judicial, por el error que le costó la vida" a su hija "después de haberse ratificado la relación de casualidad" ya que "Santiago del Valle debería de haber estado en la cárcel" cuando sucedieron los hechos.

"Es escandaloso que un error tan grave se haya querido silenciar durante 12 años, el juez que no ordenó ejecutar la sentencia de Del valle pagó 400 euros de multa, la secretaria judicial con 6 meses de inhabilitación y mi hija con su vida, es muy doloroso y triste", ha dicho Cortés, que ha añadido que "ese dolor lo vamos a llevar para siempre".

Ha asegurado sobre su pequeña que han hecho todo lo posible por hacerle justicia -"es lo mínimo que podemos hacer"- y espera que la memoria de su hija haya servido para que "la lucha" que emprendió hace mucho tiempo "sirva para que esta desgracia no le vuelva a ocurrir a ninguna otra familia más".