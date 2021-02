Las consecuencias para el doctor Cavadas tras sus críticas a la gestión de Fernando Simón y Salvador Illa

El doctor Cavadas se ha convertido en uno de los personajes más populares en España en el último año, en parte por sus críticas a la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del exministro Salvador Illa y por el coordinador del centro de emergencias sanitarias Fernando Simón. Además, claro está, de su gran desempeño en el campo de la cirugía estética reconstructiva, en el que es uno de las mayores eminencias a nivel mundial. Todo esto ha hecho de Cavadas uno de los personajes más destacados del último año, y así ha sido reconocido.

Las críticas de Cavadas a Fernando Simón y Salvador Illa

Cavadas fue uno de los primeros en España en anticipar la gravedad de la situación que se avecinaba, cuando aún el virus no habia causado ningún fallecido en nuestro país. En unas famosas declaraciones, Cavadas aseguraba que "cuando en China, que no es el país más transparente del mundo, reconocen un número de muertos y contagiados, no hace falta ser muy listo como para pensar que son 10 o 100 veces más de los muertos que dicen". Unas palabras que entonces se tacharon de alarmistas, pero que con el tiempo se han convertido en un símbolo de la pandemia.

Con la pandemia ya haciendo estragos en España, Cavadas comenzó a mostrarse muy crítico con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y con la del Ministerio, dirigido por Salvador Illa con Fernando Simón como lugarteniente.

Al ser preguntado directamente por su valoración de “la labor de Fernando Simón”, el doctor Cavadas responde alto y claro: “¿Ha habido alguien controlándola? Primera noticia que tengo de ello”. El cirujano valenciano iba más allá y explica el motivo por el que firmó una petición para realizar una auditoría en España sobre la gestión de la pandemia. Sobre este tema, Cavadas es igual de rotundo: “No ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún”.

Incluso el doctor se atrevía a hacer una estimación para el futuro próximo del país en la lucha contra el virus y augura que “no va a acabar bien”. “Es que no va a acabar bien. Un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil”.

Cavadas también se mostró muy crítico en una entrevista en 'El Hormiguero'. El programa de Pablo Motos en el que aseguraba que el Gobierno debió ver venir la situación: "No me creo que algo tan claro y evidente no lo viera nadie. Tú puedes ver el Rolex y estar a setas, pero has visto el Rolex".

Sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido recordar que le tacharon de "alarmista" cuando a comienzos de enero él preveía esta situación. "Fuimos los peores en la 1ª ola y los estamos volviendo a ser en la 2ª. Si estamos así de mal es porque algo se ha hecho muy mal", ha dicho este jueves, refiriéndose a la actualidad: “No sé quién lo ha controlado, pero quien lo ha hecho lo ha hecho mal porque el resultado es muy malo. Y es muy malo dos veces".

Las consecuencias para el doctor Cavadas tras sus críticas a Simón e Illa

En este nuevo año, Cavadas ha recibido una buena noticia, ya que la prestigiosa revista Forbes ha decidido incluir al cirujano como uno de los 100 mejores médicos de España. Un reconocimiento que le llega tras años de dedicación a mejorar la vida de muchos de sus pacientes.